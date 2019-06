Henry Duarte: “Mientras sea el seleccionador estos jugadores no volverán a ser convocados”

El día después de la goleada en el debut de Copa Oro fue más difícil que el resultado del partido para el seleccionador Henry Duarte. En la madrugada (2:00 a.m.,) de este lunes el entrenador costarricense fue despertado por miembros de su cuerpo técnico para advertirle de actos de indisciplinas de Carlos Chavarría, Carlos Montenegro y Marlon López dentro del hotel de concentración.

Duarte corroboró los hechos y les informó que estaban fuera de la Selección. Por la mañana, con la cabeza más fría, el seleccionador dio entrevista a Radio Monumental en la cual dio algunos detalles de lo sucedido. No contó cuales fueron los actos de indisciplina porque espera hablar con la Fenifut y dar una conferencia de prensa para contar los hechos y decisiones derivadas de ellos. Los tres no volverán a ser convocados.

“Esto no va afectar para los partidos de Haití y Bermuda. Todos los jugadores que están acá es porque están en nivel de trabajar. Esto le da oportunidad a jugadores que lo han estado esperando.Voy tranquilo porque hemos hecho nuestro trabajo. Si supiera que estos (Chavarría, Montenegro y López) fueran tan determinante, de alguna manera hubiera esperado el torneo y después no convocarlo nunca más. Mientras sea el técnico de Nicaragua no estarán más con la Selección”, aseguró Duarte.

Los sustitutos de ellos en el futuro serán jugadores destacados de la Sub-20 y Olímpica. “El problema es que si el jugador se cree que es insustituible o indiscutible. El futbol de Nicaragua no tiene jugadores que a nivel internacional poseen imagen tan grande de figura para permitir esas cosas. En lo particular ni a la figura más enorme a nivel mundial que comete ese tipo de faltas queda fuera, como lo hubiera estado con cualquier otro seleccionador”, indicó.

Así se enteró

Duarte explicó que lo llegaron a despertar y miró los actos de indisciplina. “No me lo contaron, lo vi. En ese momento les dije a los jugadores estaban fuera y que mañana cogieran sus cosas y se fueran. ¿Cómo se trasladan? Es problema de ellos, eso lesiona. Hay un trasfondo que puede afectar, lo vi, estuve ahí”.

El seleccionador sostuvo que la indisciplina que hicieron no se pueden pasar por alto. “Hay falta que puedes solapar y que son entendibles. Pero hay faltas a lo interno de una concentración que no pueden darse. No he hablado con la dirigencia y luego con los medios, y es muy probable que acá Henry Duarte sea el malo, y lo que quiero es el bien para el país, la selección, los jugadores y desarrollo del futbol de Nicaragua. Lo que hemos logrado, al margen del resultado de Costa Rica, Nicaragua es una selección que no desentonan”.

Compañeros intercedieron

El técnico costarricense consideró que hacía más daño permitir esos actos de indisciplinas que tomar la decisión de sacarlos de la Selección.”Ellos quisieron hablaron conmigo, pero no acepté llegar a ningún tipo de conversación, sino cualquiera puede decir hago cualquier acto de indisciplina y simplemente me perdonan. Esto duele mucho a lo interno, pierde la unidad de equipo, y es una falta muy grave”

Duarte sostiene que se crece como equipo cuando se toman estas decisiones. “A mí particularmente me duele mucho porque no es bueno separar figuras que vienen trabajando, pero tenía que hacerlo.. El grupo trató de interferir por ellos sin embargo les hice ver claramente que no. Hay jugadores que están esperando una oportunidad, la oportunidad se da porque tiene un mal rendimiento o porque otros se equivocan en su proceder y los otros merecen una oportunidad y se la vamos a dar”.

“Los objetivos quedan intactos.Nicaragua tiene conceptos claros, no tiene nada que ver con los jugadores que no están. Si supiera que habrá alguna lesión en cuanto al funcionamiento de lo colectivo tuviera cuidado pero no habrá ninguna fisura el grupo”, afirmó Duarte.

