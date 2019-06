Nicaragüense Sema Nancy espera dar lo mejor de si en los Juegos Panamericanos

Uno de los deportes en los cuales Nicaragua tiene altas expectativas en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, a efectuarse en julio venidero, es en el levantamiento de pesas, cuyas protagonistas son las muchachas Sema Nancy Ludrick Rivas y Alejandra Navarro, quien entrena en República Dominicana.

Es martes por la mañana y Ludrick ya está en el gimnasio capitalino Orlando Vásquez para iniciar sus prácticas. Primero realiza ejercicios de calentamiento y luego se dirige a las pesas para trabajar en el arranque y el envión.

“Para resistir este tipo de entrenamiento de fuerza durante toda la semana debo tener mucha disciplina como por ejemplo dormir temprano, cuidarme en la comida, tomar mis vitaminas porque si no, no rendiría, y yo quiero dar lo mejor de mí en los Panamericanos”, confesó Ludrick, de 19 años de edad.

La joven es originaria de Puerto Cabezas. Además de atleta, es madre de familia, una tarea de trata de compartir con su esposo Orlando Vásquez Junior, también atleta de la misma disciplina.

“Los Juegos Panamericanos serán duros. A mi me subieron a la categoría de los 64 kilogramos pero me estoy preparando para dar lo mejor y mejorar mis marcas”, agregó la caribeña.

Fue en el 2014 cuando Sema Nancy, quien jugaba futbol universitario, tuvo el primer contacto con las pesas y tras su primera competencia en un evento de Novatos se enamoró.

Sin embargo, en el 2015, tuvo que reanudar sus estudios, pero no por mucho tiempo. Las pesas volvieron a traerla a Managua en donde se convirtió en mamá, pero su fuerza y talento la llevaron a prepararse para los Juegos Centroamericanos en Managua en el 2017, en los cuales obtuvo dos medallas de plata y una de bronce.

Ludrick también estuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia, en donde asegura mejoró sus marcas personales.

Sus sueños

Además del deporte, Ludrick también le ha dedicado tiempo a sus estudios. Actualmente cursa el segundo año de la carrera de Mercadotecnica los sábados, la cual espera culminarla.

“Desde pequeña me gustaba el futbol y yo le decía a mi mama que algún día iba a representar al país, pero jamás pensé que iba a ser por medio de las pesas. Lo que me gusta de las pesas esa competir, es un deporte bonito, me gusta el trabajo físico pero es un deporte que exige mucha disciplina”, cuenta Sema Nancy.

Otra de las metas de la pinolera “es competir en unos Juegos Olímpicos”.

El fin de semana Sema Nancy competirá en un campeonato juvenil como parte de su preparación con miras a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú.