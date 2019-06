Jesús López transformado en receptor en los Azulejos de Toronto

En la que podría ser su última oportunidad en las Ligas Menores y, por lo tanto, mantener vigente el sueño de alcanzar las Grandes Ligas, el chinandegano Jesús López ha emigrado a la receptoría, la posición más dura del juego, pero que de hacerlo bien podría ser un pasaporte más rápido a las categorías superiores.

López ha jugado toda su carrera profesional en la parte media del infield, o sea, la segunda base y el campo corto. Antes de firmar algunos scouts lo vieron como potencial receptor, por la potencia de su brazo y debido a que su velocidad de piernas no está a la par de los mejores defensores del infield.

Sin embargo, en López se creía que su ofensiva lo llevaría lejos. Sus habilidades naturales como bateador deberían cubrir otras limitaciones, pero ocurrió que no ha desarrollado todo su potencial en el bateo y, por lo tanto, se ha quedado estancando entre Clase A corta y Clase A.

Ahora está en nueva organización. Los Azulejos de Toronto lo adquirieron en un cambio con los Atléticos de Oakland y los planes con el nica han cambiado. Esperan sacar lo mejor de él detrás del plato.

López está jugando con los canadienses de Vancouver, en la Northwest League, de categoría Clase A corta, un nivel en el que se ha movido durante los últimos cinco años.

En dos juegos, batea de 8-4 con par de dobles, dos anotadas, un remolque, una base y tres ponches. Su promedio es de .500.

Si López comienza a tronar y además demuestra habilidades como receptor, debe por fin despegar como prospecto.

El chinandegano tiene 22 años de edad, fue firmado por 950 mil dólares por Oakland en 2013, para el segundo bono más alto en la historia de Nicaragua, y es un testimonio de que tiene talento.

Ojalá en Toronto logren pulir todo su potencial.

Cambió de nombre

El leonés Brandon Leytón es conocido ahora como Steven Leytón en el equipo Hillsboro, de los Diamondbacks de Arizona.

En realidad, se llama Brandon Steven y quizá ha decidido utilizar su segundo nombre para buscar suerte o algo así.

Leytón comenzó esta temporada en Clase A, pero tras batear para .107 en 28 turnos, fue bajado de categoría y ahora está en Clase A corta, en donde tiene un buen comienzo de temporada, con promedio de .364 (11-4) en tres partidos.

León perdió la brújula

El tirador Nelson León no tuvo puntería en su primera aparición de esta temporada en las Menores con los Mets de Nueva York, al regalar tres bases por bolas consecutivas que lo explotaron rápidamente. No obstante, no permitió carrera porque entró en la séptima entrada con dos outs y el relevista que lo sustituyó completó la entrada, evitando el daño.

León hizo un segundo relevo el domingo y dominó al único bateador que enfrentó. Así que lanza para 0.00 en 0.1 entrada, aunque con tres boletos.

Dilmer sigue cuchillo

El zurdo Dilmer Mejía sigue filoso con los Bravos de Roma en Clase A, al lanzar para 1.42 en 38 innings, en 13 relevos.

Mientras que Alex Blandino batea para .276 (29-8) en Triple A con Louisville.

Munguía a brillar

El chinandegano Ismael Munguía estará este martes (5:35 p.m.) en el Juego de las Estrellas de la Liga Suratlántica, en el Appalachian Power Park, en Charleston, West Virginia.

Munguía es un prospecto de los Gigantes de San Francisco que está jugando para Augusta Green Jackect en la Clase A.

El nica estará con el equipo de la división sur, que tiene un total de siete patrulleros, así que veremos si sale de titular.

Munguía ha bajado un poco su voltaje con el madero y también ha estado lidiando con una lesión.

Hasta el momento el chinandegano batea para .274 (223-61), con solamente un hit en sus últimos 16 turnos al bate.