Kim Kardashian sufre psoriasis. Así se maquilla las piernas para disimular la inflamación y las rojeces

En 2016 se conoció que Kim Kardashian sufre psoriasis, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel de origen autoinmune,​ que produce lesiones escamosas engrosadas e inflamadas. Ahora Kim mostró a través de su Instagram cómo le afecta la enfermedad.

La mujer de Kanye West compartió un video en el que muestra cómo maquilla sus piernas para disimular la inflamación en la piel y las rojeces. Ella utiliza los productos de su línea de maquillaje KKWbeauty, en concreto una base de maquillaje corporal, un polvo y un iluminador.

Lea también: “¡Es perfecto!”: Kim Kardashian anuncia el nacimiento de su cuarto hijo a través de una madre de alquiler

Como se ve en el vídeo, la celebridad cubre por completo las manchas que la psoriasis le deja en el cuerpo.

“Esto es lo que uso más a menudo. No siempre me gusta que mis piernas tengan brillo en ellas. Utilizo esto cuando quiero mejorar mi tono de piel o cubrir mi psoriasis. Tengo moretones, tengo venas y este ha sido mi secreto durante más de una década”, dijo.

Kim Kardashian, es una empresaria y un personaje público estadounidense de telerrealidad en E! Keeping Up with the Kardashians.

De su interés: Kim Kardashian despide a su asistente porque se puede volver más famosa que ella

Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian, mientras dejaban Los Ángeles para abrir su tercera tienda DASH en Nueva York.