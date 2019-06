Libertad de culto en Nicaragua está bajo ataque por el régimen orteguista, aseguran ex sacerdote y sociólogo

Para un teólogo y un sociólogo, los ataques de militantes sandinistas a la Iglesia católica, a los feligreses, es un ataque directo a la libertad de culto en Nicaragua y además, responsabilizan directamente de esta obra violenta a la dictadora, Rosario Murillo, acciones que consideran diabólicas y de blasfemia contra Dios.

“Eso es lo que hace la señora Murillo, habla de amor, pero en la realidad, escupe odio y veneno en sus declaraciones y en sus acciones. Para mi que allí (en Murillo) hay una presencia diabólica en esa utilización de los símbolos religiosos, para justificar acciones que son del demonio, como son el odio y la agresividad”, afirmó Belli, al analizar los ataques y el asedio a los templos por parte de militantes del partido de gobierno.

“Esto no es nuevo. El gobierno, la señora Murillo y los principales líderes del sandinismo han estado sistemáticamente promoviendo el odio. Promueven un doble discurso. Hacen llamado al amor, llamados a Cristo, llamados al Señor y al mismo tiempo a sus militantes les presentan una caricatura de la oposición como personas siniestras, golpistas, asesinos, que son agentes de la CIA, y con ese pensamiento los militantes manifiestan su odio y la violencia que los caracteriza. Entonces, si hay una siembra sistemática de odio contra la oposición”, aseguró Bello, exministro de Educación.

Lea: Orteguistas atacan la catedral de León, donde se realizaba un homenaje al monaguillo asesinado

El también sociólogo argumentó que la represión del gobierno ahora contra los templos, es porque, el orteguismo le tiene temor toda congregación de personas dado que le temen a las manifestaciones de rechazo al régimen,

“Hay una paranoia de parte del gobierno que tienen pánico de cualquier congregación de gente y como las iglesias con frecuencia celebran a los caídos y como son lugares donde sectores de la oposición se sienten más al abrigo de los ataques, entonces, el gobierno ha decidido en su paranoia cercar los templos y evitar cualquier cosa que pueda evolucionar hacia una manifestación,porque ellos le tienen pánico a las manifestaciones”, indica Belli.

Belli precisó que ese “círculo de hierro” que el gobierno orteguista ha impuesto a los templos es una agresión y un claro mensaje de su política represiva.

“Esto es un síntoma de que el gobierno está bajo una agenda muy represiva y esto es incompatible con los compromisos contraídos con la Alianza Cívica. Es incompatible con la posibilidad de llegar a un tipo de elecciones (anticipadas), las cuales requieren una atmósfera de libertad; entonces, estamos bajo un endurecimiento de la dictadura que se está manifestando en el asedio a los templos”, sostiene Belli.

Ex sacerdote: “Estamos ante una etapa de barbarie”

Por su parte, el ex sacerdote Edgard Parrales, catalogó la actual situación de asedio y ataque a la Iglesia católico “como una etapa de barbarie”.

“Aún en los tiempos bárbaros, los que perseguían a los adversarios, los perseguían hasta los templos y no entraban, Imagínate que eran los tiempos de los bárbaros, pero respetaban a la Iglesia. Incluso, si un criminal era perseguido y entraba a la Iglesia, las autoridades no entraban y se paraban en la puerta de la Iglesia, porque el templo era un lugar de asilo y de respeto. Lo que está sucediendo en Nicaragua no tiene precedentes, es una barbarie total y por supuesto es un asedio, una persecución a la libertad de culto”, expresó Parrales.

Parrales considero amoral a quienes dirigen la represión contra los feligreses y las estructuras de la Iglesia católica. “Con esto demuestran que no tienen ningún ápice de valor ético, de sentido moral. Son personas totalmente amorales y no solamente lo que lo están haciendo. Ellos lo hacen porque tienen instrucciones, la inmoralidad viene desde arriba. Por ejemplo, las turbas que asediaron y agredieron en catedral de León no llegaron espontáneamente; son turbas entrenadas y dirigidas por activistas del partido de gobierno”, aseguró el ex sacerdote.

La blasfemia de Rosario Murillo

Parrales le recordó a Rosario Murillo no tomar el nombre de Dios en vano para cometer en su nombre aberraciones. “El cristianismo se demuestra con hechos. Esta señora hace lo contrario a lo que dicen los mandamientos. El primero de los mandamientos, dice amaras a Dios sobre todas las cosas, el segundo dice; no tomar el nombre de Dios en vano y ¿cuándo tomamos el nombre de Dios en vano? Cuando lo utilizamos como escudo, como mampara, para ocultar nuestras maldades y queremos aparentar bondad, aparentar amor, paz,concordia. Eso que hace la señora (Rosario Murillo) es usar el nombre de Dios en vano y eso es un delito contra el Espíritu Santo. Eso es blasfemia”, afirmó el exsacerdote.