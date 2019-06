Del “gallo ennavajado” al “comandante se queda”, las canciones de campaña de Daniel Ortega

Renqueante, con una camisa roja y un pantalón negro avanza por el escenario el cantautor, Diego Aguirre, toma el micrófono e invita a subir al escenario a Mario Montenegro, quien compuso la famosa canción del “gallo ennavajado”, usada en la campaña para las elecciones presidenciales de 1990. Fue la primera de las tres derrotas electorales que tuvo Daniel Ortega. Con esta canción comenzó una colección de letras y ritmos variados que tenían el mismo fin. Que Daniel Ortega regresa al poder.

En la fonoteca digital de radio La Primerísima, se cuentan más de 26 canciones de campaña del Frente Sandinista, entre los archivos sonoros destacan dos canciones de la Sonora Dinamita, compuestas para la campaña de 1990. El grupo colombiano de cumbia, muy popular en aquellos años incluso vino a Nicaragua a interpretar dichos temas. “A la carga con Daniel”, fue el tema que más se popularizó.

Luego de la derrota de Ortega frente a doña Violeta Barrios de Chamorro, el Frente Sandinista encargó una canción para iniciar lo que sería su permanente campaña que duró toda la década de los 90 y un poco más. El leones Pedro Pablo Martínez Téllez “El Guadalupano”, fue el compositor e intérprete de “Solo el sandinismo no más”. Fue una de las canciones más populares en las siguientes campañas electorales.

Intentó copiar a Arnoldo Alemán

El Frente Sandinista también ha usado canciones de artistas internacionales para sus campañas, como el “Himno de la alegría” y luego de que Arnoldo Alemán derrotara a Ortega en las elecciones de 1996, usando la canción “Yo tengo fe (que todo cambiará)”, del argentino, Palito Ortega, el Frente Sandinista quiso usar la misma estrategia utilizando la canción “ojalá”, del también argentino, Piero, y esa fue la canción oficial del Frente Sandinista en las elecciones de 2002.

Murillo toma el control

Las canciones de las campañas del Frente Sandinista tuvieron un cambio radical en las elecciones de 2006, donde por primera vez se vio claramente la mano de Rosario Murillo, en cuanto a la selección musical y otros detalles de la campaña. El Frente Sandinista volvió a la presidencia en esas elecciones con la melodía de la canción de John Lennon “Give peace a chance”, a la que le cambiaron la letra y titularon “reconciliación” y que dice en el coro “lo que queremos es trabajo y paz, juntos digamos reconciliación”. Rosario Murillo, amiga de Yoko Ono, no tuvo ningún problema en utilizar esta canción de Lennon, con fines propagandísticos.

Murillo se atrevió a usar la canción “I Should have known better”, de los Beatles en las elecciones presidenciales de 2011. Este giro a los clásicos internacionales, obra de Murillo, se ha notado en los últimos años usando canciones incluso de Bob Marley.