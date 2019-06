Policía Orteguista aún no investiga ataque paramilitar, hace un año, contra residencias de 11 opositores en Somoto

Un año cumplió este martes 18 de junio el ataque que realizaron paramilitares orteguistas contra las residencias de 11 líderes opositores a la dictadura de Daniel Ortega en Somoto, Madriz. Pero hasta la fecha, la Policía Orteguista (PO) no se ha referido al caso.

A eso de la 1:45 de la madrugada de ese día, una de las residencias ubicada en el barrio Las Minitas, al sureste de Somoto, propiedad del abogado Daniel Mendiola Salinas, fue la primera en ser atacada por dos elementos armados con revólveres calibre 38 quienes, a bordo de una motocicleta, realizaron tres disparos directos a puertas y ventanas de la casa. Los disparos fueron realizados a una distancia de menos de 25 metros de la residencia.

Minutos después fueron atacadas las demás residencias. Varios testigos aseguran haber visto salir y entrar a paramilitares a bordo de motos desde el edificio de la Alcaldía del Somoto.

Entre los propietarios de las residencias atacadas están el empresario Daniel Moncada, Milagros Medina, Franklin Marín, Johana Moncada y la abogada Claudia Marieta Medina, todos opositores.

Interpusieron denuncia

Un día después del ataque, las víctimas decidieron ir juntos a la delegación policial de Somoto, donde interpusieron denuncias y llevaron como pruebas los proyectiles extraídos de las paredes, puertas y ventanas, además de los casquillos encontrados en el lugar en que fueron detonadas las armas.

“Nosotros fuimos juntos a la Policía a interponer denuncias y también lo hicimos ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) de Estelí, antes de que el gobierno mandara a cerrar esta oficina y, a un año de los hechos nunca tuvimos comunicación del mando de esta institución sobre las investigaciones, a pesar que vinieron supuestos peritos policiales de Managua”, señaló la doctora Claudia Marieta Medina, una de las víctimas de los ataques.

Por su parte Marín, otra de las víctimas, señaló que las autoridades policiales jamás investigaron los hechos, a pesar de que ellos tenían toda la información y pruebas que entregaron los afectados. “Sabés muy bien por qué no investigaron. Lógicamente porque saben muy bien que quienes dispararon a nuestras casas son orteguistas o paramilitares y que estos salieron de la Alcaldía de Somoto”, expuso.

LA PRENSA buscó al Jefe de Auxilio Judicial de la PO de Madriz, Comisionado Amado Falcón, y al mismo Comisionado Mayor Javier Martínez, pero ninguno fue localizado en la delegación policial de Somoto.

El mismo día de los atentados a la residencia de los 11 opositores, la alcaldesa orteguista, Dania Martínez Mondragón, publicó un comunicado reconociendo que el ataque había alarmado a la población que llamaba desesperada a los teléfonos de emergencia de la comuna. “Estamos preocupados por lo ocurrido esta madrugada y llamamos a la calma a la ciudadanía, a la ves negamos que desde la Alcaldía hayan salido los atacantes, ya que quienes permanecen en horas de la madrugada en el palacio municipal son personas que decidieron proteger la Alcaldía”, afirmó entonces.

Víctimas sostienen que atacantes salieron de la Alcaldía

Las víctimas afirmaron que los atacantes salieron en motos del edificio de la Alcaldía somoteña y la casa zonal del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), utilizadas como centros de operaciones de paramilitares.

“Nosotros entregamos en esa ocasión una carta a la alcaldesa orteguista Dania Martínez Mondragón y a la Secretaria del Concejo Municipal Concepción Portillo, porque se utilizó la municipalidad de comando de operaciones de paramilitares y delincuentes armados para generar terror y muerte en Somoto”, dijo la doctora Claudia Marieta Medina, quien renunció a ser concejal de la oposición en la Alcaldía.

Johana Moncada, conocida líder opositora al régimen, lamentó que la policía no halla investigado el ataque. “Es lamentable que la policía no investigó los ataques a nuestras viviendas que la madrugada (2:00 a.m.) del lunes 18 de junio fueron impactadas por proyectiles de arma de fuego de 11 conocidos ciudadanos somoteños, incluyendo la mia”, dijo.

Entre los que han sido captados con armas de fuego están Carlos Maldonado (alias Carlos Timba) concejal orteguista de la alcaldía somoteña y técnico del Ministerio de Educación (Mined), y Agustín Merlo, delegado de Correos de Nicaragua, entre otros 15 funcionarios de instituciones del Estado en Madriz.