Henry Maradiaga apunta a la titularidad ante Haití

Los errores de Justo Lorente ante Costa Rica le costaron la titularidad. El seleccionador Henry Duarte anunció tajante que no jugará el siguiente encuentro de la Copa Oro contra Haití este jueves, que será determinante para el objetivo colectivo de avanzar a la segunda ronda.

“Hay cambios en la portería. Estoy valorando a Bryan (Rodríguez), tiene excelente condiciones, pero desgraciadamente el perfil no nos ayuda mucho. (Henry) Maradiaga creo que tiene más bonos (experiencia), estamos en eso. Ese es el dilema. Justo no va jugar. Está claro. No voy a engañar a nadie: va Bryan o Maradiaga”, señaló el seleccionador al colega Levi Luna desde Texas, Estados Unidos.

Lo más seguro es que se inclina por Maradiaga porque acumula mayor experiencia y procesos en las selecciones. El jalapeño está a la espera de su gran oportunidad. Desde 2015 que llegó Duarte ha tomado en cuenta a Maradiaga en 17 de los 41 encuentros disputados jugando en tres, solo dos como titular.

En el último partido que tuvo acción fue ante Argentina el 7 de junio. No lució seguro cometiendo un par de errores, aunque se entiende que el rival y escenario influyeron. Esa experiencia le puede ayudar para jugar con más confianza este desafío, que será el segundo más exigente de su carrera.

