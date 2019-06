Carlos Buitrago tras la polémica derrota en Caguas: “Quiero enfrentar a Tanaka o a Edwards”

Finaliza el décimo asalto y por ende el combate. McWilliams Arroyo le dice a Carlos Buitrago: “¡Dos asaltos más y te mato!”. El nicaragüense le responde: “No lo has hecho en diez rounds, menos que lo hagas en dos. Nadie te ha puesto a bailar como yo, siendo tumbado dos veces en el mismo asalto”. Entran las esquinas y separan a los peleadores. Así de caliente fue el desenlace del combate en Puerto Rico en donde los jueces vieron una decisión unánime para el boricua, a pesar del gran trabajo de Chocorroncito.

Si había algo que siempre se le pedía a Carlos Buitrago en sus reyertas en el exterior era resistencia, entrega y empuje. Y el fin de semana pasado se encontró con parte de ello ante McWilliams Arroyo, un oponente curtido con la élite, vencedor del mexicano Carlos Cuadras y rival de Chocolatito. Chocorroncito sorprendió en el quinto asalto al mandarlo dos veces a la lona, con una derecha al mentón y luego con una izquierda en cruzado. Aunque le faltó cerrar el combate cuando el boricua olía a nocaut, Buitrago mereció mejor suerte, pese a eso el nicaragüense tiene visto a dos oponente: Kosei Tanaka y Charlie Edwards.

“Su experiencia le ayudó, también sus buenas condiciones. No obstante, en el quinto en el quinto asalto lo hubiera noqueado pero en el conteo lo protegieron y si pueden ver, le estaban contando, luego el réferi me voltea a ver y me llama la atención y ahí llevaban cuatro o cinco segundos y volvió a comenzar. En otra, el mismo árbitro le estaba levantando la mano y luego sonó la campana antes que terminara el asalto”, explicó Buitrago, desconcertado por la gran diferencia en las tres tarjetas.

No era primera vez que Chocorroncito pelea en 112 libras, hace tres años lo había hecho contra Róger Collado en Nicaragua. “No me sentí mal en 112 libras porque estaba con uno de los peleadores más peligrosos y más fuertes y me sentí tranquilo. Obviamente si apareciera una oportunidad vuelvo a 108 libras. Mirá que marcamos 111.4, bien pude haber marcado 108 libras”, comentó.

Sobre su futuro lo tiene claro: “Me gustaría enfrentar a Kosei Tanaka (campeón OMB) o Charlie Edwards (campeón CMB). Regresaré el jueves o viernes al gimnasio porque confío en Dios que se vendrán grandes cosas. Pronto daré una buena noticia”, concluyó el pugilista.