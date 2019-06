Dave Mustaine: el líder de la banda de thrash metal Megadeth anuncia que tiene cáncer de garganta

Los fanáticos de Megadeth apenas tendrán la oportunidad de ver a la banda sobre el escenario, al menos en lo que resta de año.

El grupo de “thrash metal” canceló la mayoría de sus presentaciones de lo que queda de 2019 debido a que el líder, Dave Mustaine, se someterá a un tratamiento para el cáncer de garganta.

Mustaine anunció su diagnóstico el lunes en la página de la banda y en su cuenta de Twitter.

“Claramente es algo que debe respetarse y enfrentarse cara a cara, pero ya he enfrentado obstáculos antes”, señaló.

“Estoy trabajando de cerca con mis médicos y hemos trazado un plan de tratamiento que consideran que tiene una tasa de éxito del 90%. El tratamiento ya comenzó”, contó.

“Desafortunadamente, esto implica que cancelemos la mayoría de shows de este año”, añadió.

Sin embargo, el recientemente anunciado festival “Megacruise” sigue en pie.

El evento está previsto para octubre a bordo de un crucero por la costa oeste de EE.UU.

“La banda será parte (del festival) de alguna forma”, escribió Mustaine.

El tour se ha promocionado como “cinco días y noches de decadencia de heavy metal y libertinaje” e incluye conciertos, clases magistrales y encuentros con la banda.

Mustaine agregó que el grupo seguiría trabajando en la continuación de su álbum “Dystopia”, ganador del Grammy 2016, mientras él recibe tratamiento.

“Estoy muy agradecido por todo mi equipo: familia, médicos, miembros de la banda, entrenadores y más”, dijo. “Los mantendré informados”.

“Thrash metal”

Mustaine recibió varios mensajes y buenos deseos de fanáticos y otros artistas.

“Todo el mundo está contigo, Dave”, dijo la líder de Lacuna Coil, Cristina Scabbia. “Todos te amamos y estamos contigo”.

David Ellefson, compañero de Mustaine en Megadeth, escribió: “¡Orando por mi amigo Dave Mustaine por una recuperación completa y rápida!”.

La hija de la estrella, Electra, agregó: “Haría y daría cualquier cosa por este hombre. Papá, te quiero tanto. Me enseñaste cómo debería ser el amor, me enseñaste a ser confiable, la perseverancia, el compromiso… y sobre todo, la fuerza. En los días en los que te falte, te daré la mía”.

Mustaine formó Megadeth en 1983 después de romper con Metallica, donde fue el guitarrista original.

Megadeth fue una de las bandas pioneras del “thrash metal” (estilo con percusión más rápida y fuerte que el heavy metal).

Su álbum debut, “Killing is my business… and business is good!” les ganó un importante contrato de grabación con Capitol Records, estudio con el que lanzaron el disco de platino “Peace sells… but who’s buying?” en 1986.

El éxito inicial de la banda se vio empañado por la adicción a las drogas de Mustaine, que acabó arrestado por conducir bajo la influencia de narcóticos en 1990.

Daño en el nervio

Después de ingresar a rehabilitación, Mustaine volvió a centrarse en la banda.

Lanzó “Countdown to extinction” en 1992, el álbum más comercialmente exitoso del grupo.

Sin embargo, la banda casi llegó a su fin en 2002, cuando Mustaine se quedó dormido con un brazo apoyado en el respaldo de una silla, lo que le provocó graves daños en el nervio radial.

Los médicos le dijeron que podría recuperar el 80% del movimiento de su brazo, pero que nunca volvería a tocar la guitarra.

Sin embargo, la estrella pasó 18 meses en una dolorosa terapia y volvió a subir al escenario en 2004.

El último álbum de Megadeth, “Dystopia”, fue lanzado en 2016 y la canción del título le valió a la banda su primer Grammy, por la mejor interpretación de metal.

A principios de 2019, Megadeth lanzó la retrospectiva de su carrera, “Warheads on foreheads” y celebró el 35 aniversario de “Killing is my business…”.

En su mensaje del lunes, el líder juró que estaría “de vuelta en el camino lo antes posible”.

