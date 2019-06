Henry Maradiaga: “Estoy preparado para aprovechar esta oportunidad”

Hasta ahora los partidos jugados de titular por el portero Henry Maradiaga habían sido intrascendentes en la Selección de Futbol. El jalapeño de 27 años estuvo ante Cuba en amistoso y contra la frágil Anguila en fase eliminatoria de Liga de Naciones. El de mayor peso lo disputó ante Argentina hace 11 días, sin embargo lo hizo entrenando de cambio.

Justo Llorente perdió la titularidad por sus errores ante Costa Rica en el debut de la Copa Oro. Este jueves en el duelo decisivo para la Azul y Blanco ante Haití, Maradiaga se perfila como el elegido para sustituir a Lorente. La experiencia y su biotipo sin sus ventajas sobre Bryan Rodríguez, el tercer guardameta.

¿Cómo está el grupo mental después de lo ocurrido?

Estamos más metidos en los objetivos que antes porque sabemos lo que puede pasar si no estamos comprometidos a lo que venimos, si nos salimos del contexto de la Selección. El grupo anda pensando en ganar y hacer historia en Copa Oro, algo que tanto anhelamos y pasar a segunda ronda.

¿En lo personal qué pasa por tu mente al saber que posiblemente serás titular?

Siempre he trabajado para eso, siempre he estado esperando una oportunidad, ahora se da y tengo que aprovecharla. Tengo un poco de ansiedad, que es normal, estaba esperado esto y si se dio es porque Dios me lo tenía preparado y este es mi momento.

¿Estás nervioso por la gran responsabilidad que tendrás?

Más que todo es ansiedad para hacer las cosas bien, solo tengo que pensar en el trabajo que vengo haciendo y divertirme en la cancha como lo pide el profe (Henry Duarte).

Es un encuentro decisivo, ¿qué podemos esperar de vos?

Entrega total. He luchado por esto tanto tiempo, el trabajo que vengo haciendo se tiene reflejar. Para eso he trabajo, para una oportunidad. He competido de la manera más sana, siempre he respetado el trabajo de Justo (Lorente) y si se me da la oportunidad hacerlo de la mejor manera.

¿Has conversado con Justo sobre tu titularidad?

La verdad no hemos hablado. Solo ha sido en las redes sociales que se dice que voy a jugar, el profe no ha dicho nada. Pero después del partido contra Costa Rica, me dijo que tenía todo su apoyo, que la rompierda de la mejor manera si me tocara jugar. ¿Por qué lo dijo? Después de un partido que no has hecho bien, uno siente que te siguen los pasos y te podrían cambiar en el siguiente.

¿El ambiente y el rival te generó nervios en Argentina?

La verdad en Argentina, no fue tanto nervio, fue la ansiedad de hacer las cosas bien: escenario grande, estadio lleno, cualquier jugador quiere estar ahí y hacer las cosas bien, pero no salieron como quería.No quería cometer errores, pero le puede pasar a cualquiera y después traté de mentalizarme en seguir jugando bien. La jugada que fallé el despeje fue porque me resbalé, la cancha estaba húmeda y rápida, y al momento de impactar me deslicé.

¿Cuánto te hizo crecer esa experiencia?

Mucho. Cada experiencia te da un nivel de confianza más alto para el partido que vienen. Estaré más metido en el juego, que es de vital importancia. Es el momento que estaba esperando y tengo que aprovechar la oportunidad.

¿Qué es lo difícil de defender a Haití?

Lo balones aéreos. Es una selección alta, pelotean mucho, es ahí donde tengo que tener cuido. Disputan mucho balón largo y son peligrosos, al igual que las jugadas a balón parado. Hay que estar atento para cualquier situación.

