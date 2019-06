Niurka Marcos: “Yo he sido la mejor y más perra Aventurera, no Edith González”

La actriz y bailarina cubana, Niurka Marcos, habló sobre la muerte de Edith González, quien murió la madrugada del jueves 13 de junio, después de casi tres años de batallar contra el cáncer de ovario.

“Y si antes de que ella falleciera dije que yo era la mejor aventurera y la más perra, después de que falleció sigo diciendo lo mismo, porque sigo siendo la más perra aventurera por siempre, y lo digo porque no soy hipócrita”, expresó Niurka, quien interpretó a Karicia en la novela Salomé, donde González fue la protagonista.



Las reacciones de Marcos se deben que Carmen Salinas, productora del show Aventurera, aseguró tras la muerte de Edith que ella ha sido la mejor aventurera desde aquel 28 de octubre de 1997 cuando debutaron en el Salón Los Ángeles.



Niurka dice que al enterarse de la muerte de Edith fue a su bóveda espiritual, le puso una asistencia, una veladora y le rezó un Padre Nuestro. “Eso hacemos los devotos de alguna religión. Además llame a Juan (Juan Osorio, su ex y productor de Salomé) y le dije que lo lamentaba mucho, porque sé que eran amigos”, dijo.

De su interés: Seis cosas que no sabías sobre la muerte de Edith González, su hija y su esposo

Agrega que fue lo único que hizo, porque ella no era íntima de Editth ni de su familia. “Hacer otra cosa sería hipócrita de mi parte y eso no seré nunca en la vida”.

Ahora el cuerpo de Edith González descansa en el panteón de Naucalpan en el Estado de México



Niurka finaliza diciendo que cuando se muera no quiere ningún homenaje, “de esos que pasan todo un día y solo dicen cosas bonitas”. “Quiero un homenaje en vida que yo lo pueda ver, que yo lo pueda llorar y tomar en mis brazos y decir me lo regalaron porque me lo gané.

Lea también: Así te contamos el último adiós a la actriz mexicana Edith González