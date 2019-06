Jueces orteguistas cumplen orientaciones de no cerrar casos de presos políticos

Para el abogado penalista Elton Ortega, la “inseguridad jurídica en Nicaragua está creciendo”, porque el orteguismo ni su propia Ley de Amnistía aprobada el 8 de junio en la Asamblea Nacional, está cumpliendo.

Los jueces y magistrados del poder judicial deberían estar ejecutando dicha normativa, aunque esté cargada de irregularidades, y emitir sentencias de sobreseimiento en cada caso concreto contra los presos políticos, sin embargo, estos continúan reprogramando juicios “sin fecha en el calendario”, afirmó Ortega.

Este 18 de junio concluyó el plazo para liberar a todos los presos políticos con sentencias de sobreseimiento, para garantizar su libertad y la cancelación de antecedentes penales. Esto está contemplado en el acuerdo firmado entre la Alianza Cívica y el orteguismo el 2o de marzo, y fue reforzado mediante la mal llamada Ley de Amnistía, que contempla cumplimiento inmediato a su publicación, pero esto no ha ocurrido.

Contrario a esto faltan por liberar 85 presos políticos procesados como reos comunes y la Policía Orteguista continúa secuestrando a más manifestantes y la Fiscalía y el poder judicial sigue criminalizando la protesta con nuevos casos en Masaya y Jinotega.

Juicios abiertos y programados para julio

Entre los últimos casos reprogramados están el juicio que se lleva contra los monimboseños José Lázaro García López, Dany García, ambos artesanos en pólvora, Ruth Matute, quien fue operada del corazón mientras estaba bajo régimen carcelario y Hugo Arista López. Todos procesados por conspiración al terrorismo y tenencia de materiales explosivos.

Este expediente está radicado en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, cuya titular es la juez orteguista Adela Cardoza, pero este 18 de junio fue pospuesto sin fecha determinada. “Ya ni acta nos dan. Nos dicen que nos notificarán por auto cuando tengan la nueva fecha, así que los presos políticos están en incertidumbre”, dijo Ortega.

LA PRENSA publicó que el viernes 14 de junio se les orientó a los jueces orteguistas que “los casos de los azul y blanco, golpistas” solo están suspendidos “por órdenes de arriba” y no deben cerrarlos. Evidentemente esta orientación es cumplida con mucha obediencia de parte de los judiciales, afirman abogados penalistas, defensores de los autoconvocados.

Otro juicio reprogramado recientemente fue el de Gregorio Reyes y Lesther Reyes, padre e hijo originarios de León, afirmó su defensa Maynor Curtis.

Los juicios contra autoconvocados se vienen suspendiendo desde el 27 de febrero, día en que iniciaron las negociaciones entre la Alianza Cívica y el Orteguismo, mismas que ahora están en suspenso, ante el incumplimiento de acuerdos y la muerte del reo político Eddy Montes.

Los judiciale justificaban la suspensión a la fuerza mayor porque el Sistema Penitenciario no trasladaba a los reos, pero ahora que están excarcelados, ya no tiene como justificar y simplemente les dicen a los defensores que no se dará la audiencia y que les avisarán por auto.