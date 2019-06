Lucía Pineda se reúne con presidente de Costa Rica y le pide no soltar el tema de Nicaragua

La periodista y presa política liberada, Lucía Pineda Ubau, se reunió este miércoles con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, para exponerle, de primera mano, la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega.

Pineda, quien estuvo acompañada de su sobrina, Ceshia Ubau, pidió además al presidente costarricense que no abandone al pueblo nicaragüense que sufre los embates de la dictadura orteguista. “Yo les iba a pedir eso, que no nos dejen solos, que no dejen sola a la gente de Nicaragua porque siempre lo que afecta a Nicaragua afecta a Costa Rica y lo que afecta a Costa Rica afecta a Nicaragua”, manifestó Pineda.

La periodista nicaragüense también se reunió con la expresidenta costarricense, Epsy Campbell, en la casa presidencial. “Lucía es una inspiración para todos aquellos que luchan por libertad y democracia, porque ha encontrado en voz el arma más poderosa para promover la paz en su país”, dijo la vicepresidenta de Costa Rica en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente Alvarado aseguró que Pineda “cuenta con todo nuestro apoyo y compromiso para continuar levantando la voz por la democracia en la región”.

“No pierdo las esperanzas que esas libertades lleguen algún día. Va a llegar porque no hay mal que dure cien años y vamos a tener esa democracia que está reclamando el pueblo de Nicaragua”, agregó la periodista.

Pineda también pidió al presidente Alvarado que ayuden a que la comunidad internacional no quite la mirada de Nicaragua con la Ley de Autoamnistía que aprobó el régimen para vender una visión falsa de que el régimen está restableciendo los derechos de los nicaragüenses.

“Que no se suelte el tema a nivel internacional. Ya por el hecho que nos “liberan” bajo una Autoamnistía que dio el gobierno de Ortega, que no se apague esa voz , que sigan en los diferentes foros internacionales”, reiteró Pineda.