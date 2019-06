La era Henry Durte atraviesa su momento de mayor tensión

Jaime Moreno se quejó en 2017 de las malas condiciones de la Fenifut para trasladarse a un amistoso en Honduras, previo al repechaje ante Haití por la Copa Oro. El jugador expuso su inconformidad en Twitter y las amenazas del entonces secretario general, Ildefonso Agurcia, para borrar todo lo publicado lo hizo enfurecer más. Él exigió que se regresara a su club en España y el seleccionador Henry Duarte accedió volviéndolo a convocar casi un año después cuando se disculpó públicamente por todo.

Esa fue el primer escándalo en la era del técnico costarricense y lo supo manejar porque el jugador cometió un error al no usar las vías correctas (hablar primero con el capitán o el técnico antes de exponerlo públicamente) para reclamar. El actual escándalo que atraviesa la Selección lo ocasionó el propio Duarte ventilando personalmente todos los detalles, algo que quizás a corto o mediano plazo le podría costar la confianza total que le han tenido hasta ahora los miembros de la Selección.

La Fenifut anunció el pasado lunes la salida de Carlos Chavarría, Carlos Montenegro y Marlon López por faltas graves a la disciplina. No se puso qué hicieron exactamente, se especuló que salieron el domingo por la noche después de caer goleados por Costa Rica, pero solo era especulación hasta que el mismo seleccionador se encargó personalmente de ventilar todos los detalles (según el técnico los encontró con mujeres, licor y cigarros) a medios internacionales, un gran error de su parte.

La condena de Duarte

Los jugadores cometieron un grave error y pagaron por eso quedándose fuera, sin embargo Henry Duarte se ocupó de exponerlo públicamente a todo el mundo condenándolos a linchamiento moral y a un escándalo internacional. Los involucrados no han querido dar su versión hasta ahora, pero en privado reconocen que se equivocaron y aceptan su error, sin embargo no están de acuerdo con el proceder del seleccionador, quien detalló todo al mundo olvidándose que comenten su primer error en casi cinco años, el caso de Chavarría y López, quienes se han partido la cara por él en el campo.

El lunes en la madrugada los capitanes, Juan Barrera y Manuel Rosas, intentaron mediar con Duarte para imponerles otro castigo y mantener la armonía en el grupo. No obstante, el técnico costarricense no cedió en nada y lo respetaron por eso. Además entendieron que estaba dolido porque Costa Rica le pintó la cara goleándolo en su casa y no luciendo como había esperado o imaginado. Estaba molesto y se desquitó con lo primero que se encontró en su camino. Además en entrevistas había criticado la indisciplina de los ticos y la entrega de los nicas.

Al igual que los involucrados, una parte del grupo no está de acuerdo con el proceder de Duarte, tras expulsarlos. El técnico ha hablado varias veces con todos y en privado con los líderes (Barrera, Rosas, Luis Fernando Copete y Daniel Cadena) para hacerles entender que tomó la mejor decisión por el bien de todos. Nadie duda que sacarlo está correcto, pero exponerlos públicamente como lo ha hecho era demasiado.

Resurgen o se hunden

El escándalo de la indisciplina lo ha maximizado Duarte con sus declaraciones y le costó a Carlos Chavarría su contrato con el Always Ready de Bolivia. El volante se encontraba en Estados Unidos de donde viajaría el fin de semana a la pretemporada del club, pero le informaron que ya no contarían con él.

La Selección de Futbol mide esta tarde (5:00 p.m.,) ante Haití el impacto provocado por la polémica internacionalizada por Duarte. Son dos extremos. Ante este panorama de tanta tensión, la Azul y Blanco puede resurgir con fuerza o se hundirse estrepitosamente confirmando el fin de una era.