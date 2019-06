Byron “el Gallito” Rojas en planes de protagonizar el evento estelar de la promotora Nica Boxing

Byron Rojas está en planes de encabezar la cartelera de Nica Boxing el próximo viernes 28 de junio en el Gimnasio Nicarao, a pesar que todavía no tiene oponente oficial. No obstante, el promotor, Pablo Osuna aseguró que Francisco Vargas, el chinandegano de 15 derrotas y solamente siete victorias, seleccionado en un principio como candidato a la reyerta, no fue aceptado por la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop) y todavía no anuncian el siguiente rival.

Por su parte, Rojas ha estado entrenando en Matagalpa y no habrá problemas para que marque las 108 libras, categoría en la cual se realizará el combate. “El Gallito” sufrió una decepción mayúscula el año pasado cuando perdió en Chomburi, Tailandia con CP Freshmart de una manera inexplicable: el matagalpino se congeló y no demostró nada de lo que había reflejado en los entrenamientos. Posteriormente, Rojas realizó un combate el pasado mes de febrero contra Byron Castellón, ganando por decisión dividida al mismo rival por tercera vez.

En la misma velada estará el prospecto Winston Guerrero (6-0) enfrentando a José Rizo (7-11-1). En la última presentación Guerrero no lució espectacular, sino todo lo contrario, le faltó oxígeno para echar andar su explosividad, aunque finalmente derrotó por decisión mayoritaria a Harvy Calero. El ranqueado mundial de la AMB, Jerson Ortiz (14-2-0) chocará ante Wilmer Blass (5-13-6) y Elysson Márquez (7-2) retara a Jonas Castillo (6-4-0).

