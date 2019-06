Henry Duarte: “Cumpliré mi contrato y me iré, es hora de un relevo”

La decepción de Henry Duarte era evidente. Entró a la sala de prensa del Toyota Stadium con una sonrisa triste, imposible de ocultar la derrota 2-0 y la pobre imagen ofensiva dejada ante Haití en Copa Oro. El objetivo trazado desde el inicio de avanzar a la segunda ronda quedó descartado matemáticamente con el segundo revés consecutivo del torneo y octavo en la historia, la mayor cifra perdedora de la Concacaf.

Después de cuatro y medio al frente del equipo y segunda Copa Oro con los mismos resultados, el seleccionador consideró que ya no da para más. “Tengo contrato hasta diciembre 2020 y estaré hasta ahí y después me voy. Creo que es necesario que venga otra persona, ya ese listón donde está lo suba más. Que tenga otras metas, otra metodología, los grupos deben de ir renovándose y siempre trato de estar al día. Creo que es necesario un relevo y lo acepto. Soy una persona profesional, instructor de futbol, de la FIFA y uno sabe cuando tiene que hacerse al costado. Podría ser, por ejemplo, que la indisciplina de esos tres muchachos quiere decir que quizás esa autoridad no es la misma. Ellos sabían que si me enteraba, iba a pasar lo que pasó”, aseguró Duarte en conferencia de prensa publicada por el colega Levi Luna.

“Creo que es conveniente después de un año más, Nicaragua tiene que hacer un relevo en la dirección técnica. Esas situaciones (la indisciplina de los jugadores expulsados), choques y encuentros hacen que uno se empieza a desgastar y me empiezo a sentir cansado. En esto cuando uno tenga la alegría y ilusión puede seguir, no se trata de ciclos ni tiempos determinados, sino qué tan dispuesto está el técnico de seguir luchando y dar la pelea”, dijo Duarte.

“Tengo año y medio más de contrato y voy a cumplir. Tengo una serie de jugadores que vienen para arriba. Los traje pensando que ellos pueden tener oportunidad, quizás en el próximo partido la van a tener. Tenemos una serie de jugadores jóvenes, sub-23, sub-21, que perfectamente pueden ir ingresando en la selección mayor que vislumbra un buen futuro”, apuntó el seleccionador.

El técnico costarricense confesó su tristeza por no alcanzar su objetivo. “Me siento triste porque venimos con la ilusión grande de pasar a la siguiente ronda, que para nosotros hubiera sido un logro muy grande. Queríamos mostrar lo que tenemos, el partido al principio nos costó un poco. Quizás la pelota directa nos hizo daño constantemente, tienen tres o cuatro muy potentes y nos ganaban espacios, pero también tuvimos un poco de mala suerte en goles que fueron autogoles, todos fueron desviados”.