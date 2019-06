Difícil que se salven de la eliminación Boaco, Masaya y Zelaya

El sentido común es más frío que las matemáticas y aunque los números todavía le conceden posibilidades de clasificar a Boaco, San Fernando y Zelaya Central, en realidad solo un milagro los salvará de la eliminación al concluir la primera vuelta del Campeonato Nacional de Beisbol, este fin de semana.

Los Productores de Boaco fueron el equipo revelación la mayor parte del torneo, pero al igual que el San Fernando, se desinflaron en la recta final de la primera etapa, mientras que la Costa Caribe y Chinandega aceleraron y se están robando los últimos dos puestos clasificatorios del grupo B.

Este fin de semana prácticamente se decide todo. Chinandega tiene las mejores opciones al enfrentar a Madriz, mientras que la Costa la tiene un poco más difícil al enfrentar a Granada, que también luchar por defender su boleto en el grupo A.

Boaco se mide a Chontales y el San Fernando a León. Ambos deben barrer o ganar su serie dos a uno, y esperar que Granada se cruce en el camino de la Costa.

Boaco y San Fernando tienen dos juegos pendientes de reprogrogramación, nada más que es entre ellos y entonces uno de los dos debe barrer al otro para tener legítimas posibilidades de alcanzar a la Costa o Chinandega.

Por su lado, Zelaya Central, que está a juegoy medio de Granada, va contra Estelí y además de barrer o ganar su serie, deben esperar que su “hermano mayor”, la Costa, haga lo mismo contra los granadinos.

De modo que los pronósticos no favorecen a Boaco, San Fernando y Zelaya Central, aunque cada uno de ellos está aferrado a las esperanzas matemáticas, que solamente se materializarán ganando.

Juegos de viernes

1:00 p.m:

Boaco, Boaco vs. Chontales

1:30 p.m:

El Jícaro, Nueva Segovia vs. Dantos

6:00 p.m:

Granada, Granada vs. Costa Caribe

Rivas, Rivas vs. Río San Juan

Estelí, Estelí vs. Zelaya Central

Masaya, San Fernando vs. León

Totogalpa, Madriz vs. Chinandega

Estadio Nacional, Bóer vs. Jinotega

Matagalpa, Matagalpa vs. Carazo