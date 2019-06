El choque entre Whoopi Goldberg y Bella Thorne tras la decisión de la joven actriz de publicar fotos íntimas por las que estaba siendo extorsionada

La actriz y presentadora estadounidense Whoopi Goldberg ha generado polémica luego de decir el martes en televisión nacional: "Si eres famosa, no me importa la edad que tengas, no te tomas fotos desnuda".

Bella Thorne calificó los comentarios de Whoopi Golberg como "repugnantes". LA PRENSA/Getty Images

¿Qué harías tú si fueras una figura pública y un hacker amenazara con publicar fotos íntimas que robó de tu computadora? La actriz estadounidense Bella Thorne, de 21 años, decidió no seguirle el juego a la persona que la chantajeaba: le tomó la delantera y publicó las imágenes en Twitter, donde tiene casi 7 millones de seguidores. De esa manera, dijo la actriz, estaba “tomando de vuelta el poder”. La joven aseguró que había estado recibiendo mensajes de amenaza de una persona que pedía dinero a cambio de no filtrar una serie de fotos íntimas, que la actriz asegura fueron tomadas “solo para que las viera alguien especial”. Pero, mientras muchos aplaudieron a Thorne por cortar de forma tan contundente el chantaje, otros la culparon de lo sucedido. Cómo intentaron “sextorsionar” a una periodista de la BBC

“De repente apareció en la pantalla de mi celular la imagen de un pene y me sentí humillada” La actriz y presentadora estadounidense Whoopi Goldberg ha generado polémica luego de decir el martes en televisión nacional: “Si eres famosa, no me importa la edad que tengas, no te tomas fotos desnuda“. Goldberg hizo los comentarios en el popular show The View, donde es una de las presentadoras. Sus palabras han reavivado el debate sobre el tema de la “sextorsión” o extorsión sexual y hasta qué punto son culpables las víctimas de esta frecuente práctica. Luego de que la presentadora se refiriera a ella en su programa, Bella Thorne publicó una serie de historias en Instagram, donde calificó sus comentarios como “repugnantes”. “¿Culpar a las chicas por tomarse la foto en primer lugar?”, cuestionó. “¿Entonces una chica no puede enviarle a su novio, al cual echa de menos, fotos suyas que son sexy?”. Una visión “terrible” La actriz, que apareció llorando, dijo que la visión de Goldberg “sobre este tema es honestamente terrible”. “Espero que cambies tu mentalidad, ya que estás en un programa hablándole a mujeres jóvenes”. Y planteó: “Como mujer, ¿debería tener tanto miedo caminando por mi casa, usando mi teléfono, haciendo cualquier cosa? ¿Así es como quieres que sean nuestras mujeres? ¿Que se asusten de las masas por su sexualidad? ¿Es eso lo que quieres? Yo no”. A raíz de lo sucedido, Thorne dijo que le preocupa el impacto de episodios como este en las personas más vulnerables. La actriz señaló que debía ir a The View como invitada, pero que ya no lo hará. “No quiero que ustedes les hablen sobre sus puntos de vista a las chicas jóvenes, porque no querría que mi hija aprendiera esas cosas, ni nunca se las diría”, les dijo a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram. Extorsión sexual En los últimos años, con el boom de las redes sociales y el uso extendido de las tecnologías, los casos de extorsión sexual se han disparado. Varios medios han reportado incluso el suicidio de usuarios a los que amenazaban con filtrar imágenes íntimas. En 2016, varias celebridades sufrieron la filtración de imágenes sexuales. Y episodios similares ocurren con frecuencia a personas comunes. A principios de este año, una mujer le contó a la BBC lo que sucedió cuando le robaron y compartieron en línea fotos de ella. “Esto sucedió por primera vez cuando era muy joven y pensé que mi vida había terminado“, contó Mikala Monsoon en aquel momento. “Me preocupé por mi familia y lo que pensaría la gente, porque se culpa a las víctimas en lugar de a las personas que lo propagan. Se están destruyendo vidas por esto”. https://twitter.com/AlvaroSaucedo13/status/1135205467830083589 Otras mujeres famosas se han quejado públicamente de haber sido atacadas sexualmente, por su provocativa vestimenta o forma de expresarse. Hace dos semanas, la cantante estadounidense Miley Cyrus denunció que un fan trató de besarla a la fuerza, lo cual algunos usuarios justificaron por la atrevida ropa y las letras de sus canciones. “Puedes llevar lo que quieras. Puedes ser virgen. Puedes acostarte con cinco personas al mismo tiempo. Puedes estar con tu marido. Puedes estar con tu novia. Pero no te pueden agarrar sin tu consentimiento”, sentenció en un tuit. ¿Cómo proteger tus fotos privadas? En un mundo donde la tecnología puede ser usada a tu favor, pero también en tu contra, es importante ser consciente de los diferentes riesgos que corres cuando envías imágenes privadas. Aquí te compartimos algunos consejos de la Dra. Tanya Horeck, experta en privacidad digital, sobre cómo proteger tus fotos íntimas. Nunca muestres tu cara en fotos de desnudos – ¡recórtala! Las aplicaciones como Messenger pueden ser convenientes, pero no son las más seguras. Alternativas como Dropbox pueden ser mejores. También es preferible usar una aplicación que proteja las imágenes con una contraseña. Considera qué podría pasar con tus imágenes si terminas tu relación con la persona a la que se las estás enviando. Está bien decir que no: no sientas presión para compartir imágenes si no quieres. Presta atención a las peticiones de extraños que te piden que compartas fotos íntimas. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete! https://www.youtube.com/watch?v=uUGQmcaAGcc https://www.youtube.com/watch?v=Bx6qaxczDkI

...

Comentarios