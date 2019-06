Nicaragua | Lo que necesita saber para comenzar su día (20 de junio)

Nicaragua llega a los 421 días de protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Régimen mantiene asedio y persecución contra manifestantes; tensas relaciones diplomáticas del régimen con Costa Rica y El Salvador; Lucía Pineda pide a Costa Rica no soltar el tema de Nicaragua. Estas son las noticias más importantes para estes jueves.

Régimen mantiene asedio y persecución contra manifestantes

El régimen de Daniel Ortega no para de asediar, reprimir y secuestrar. Este miércoles lo hizo con el plantón que hubo en la entrada al Sistema Penitenciario Jorge Navarro, afuera de un hotel capitalino donde estaban miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, en el Edificio Pellas y en la misa de aniversario del asesinato de Marcelo Mayorga, en Masaya.

Empezó con la protesta pacífica que mantuvieron durante varias horas autoconvocados y familiares de presos políticos, quienes llegaron con pancartas, pañuelos azul y blanco y gritaron “¡las madres no se rinden, exigen libertad!”.

Cristina Rodríguez, prima de Edward Enrique Lacayo, conocido como la Loba, rechaza la versión del régimen de Daniel Ortega de que los 85 presos políticos son “reos comunes”.

Tensas relaciones diplomáticas del régimen con Costa Rica y El Salvador

La relación diplomática entre el régimen de Daniel Ortega con los gobiernos de Costa Rica y El Salvador, cuyos presidentes son fuertes críticos de la represión que mantiene el orteguismo contra los nicaragüenses, se ha tornado tensa al punto que no tiene embajadores en esos dos países, confirmó LA PRENSA con fuentes diplomáticas.

En el caso de Costa Rica, la Cancillería usó la estrategia del silencio para no otorgar el beneplácito a Gilda María Bolt González como embajadora del régimen orteguista en esa nación. El canciller orteguista Denis Moncada Colindres propuso en abril pasado a Bolt como embajadora ante San José, pero la retiró el reciente 10 de junio después de dos meses de no recibir respuesta.

La Presidencia de Costa Rica tampoco ha propuesto un embajador en Managua y desde hace un año solo mantiene a un encargado de negocios y a un cónsul general.

El turismo en Nicaragua “sigue estando deprimido”, asegura Lucy Valenti

Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) en esta entrevista con LA PRENSA, señala que mientras en Nicaragua se no resuelva la crisis política, que pase por elecciones adelantadas, las perspectivas de recuperación del sector no son alentadoras, por muchos esfuerzos que se hagan.

Sobre la apuesta del Gobierno por tratar de llenar el vacío que ha dejado la huida de turistas de Europa y Estados Unidos con viajeros de Cuba y Rusia, Valenti no está muy convencida, sobre todo en el caso de los isleños al recordar que es una economía empobrecida.

Pero lo que más se cuestiona la empresaria del turismo, es ¿dónde están los más de 5,000 turistas cubanos que el Gobierno asegura han venido desde que se instaló la conexión directa con ese destino?

Lucía Pineda pide a Costa Rica no soltar el tema de Nicaragua

La periodista y presa política liberada, Lucía Pineda Ubau, se reunió este miércoles con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, para exponerle, de primera mano, la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega.

Pineda, quien estuvo acompañada de su sobrina, Ceshia Ubau, pidió además al presidente costarricense que no abandone al pueblo nicaragüense que sufre los embates de la dictadura orteguista. “Yo les iba a pedir eso, que no nos dejen solos, que no dejen sola a la gente de Nicaragua porque siempre lo que afecta a Nicaragua afecta a Costa Rica y lo que afecta a Costa Rica afecta a Nicaragua”, manifestó Pineda.

La periodista nicaragüense también se reunió con la expresidenta costarricense, Epsy Campbell, en la casa presidencial. “Lucía es una inspiración para todos aquellos que luchan por libertad y democracia, porque ha encontrado en voz el arma más poderosa para promover la paz en su país”, dijo la vicepresidenta de Costa Rica en su cuenta de Twitter.

Hondureños exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández

La ciudadanía hondureña mantiene la noche de este miércoles quemas de llantas y bloqueos en varias carreteras del país en una nueva jornada de protestas que piden la salida del presidente Juan Orlando Hernández del poder.

Esta nueva jornada de protestas también se da en apoyo a un grupo de policías que se declararon este miércoles en “huelga de brazos caídos” por tiempo indefinido, en protesta contra el “acoso laboral” y precarias condiciones de trabajo.

Las manifestaciones se registran en los departamentos de Camayagua, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olacho y otras zonas de Honduras. En varios comercios también se reportaron saqueos y quemas.

INE aplica alza de 1.43 por ciento en la tarifa eléctrica

El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) aplicó este mes otro aumento en la tarifa eléctrica residencial de 1.43 por ciento. Con este nuevo incremento el ajuste acumulado desde diciembre del año pasado se acercaría al 10 por ciento en todas las tarifas que contiene el pliego tarifario, según reflejan cifras oficiales.

Basado en el nuevo pliego tarifario, el INE determinó que los que estén en el consumo residencial de entre 25 kilovatios y más de mil kilovatios por mes, la tarifa pasa de 2.9338 córdobas y 14.9301 córdobas en marzo de este año a 2.9760 córdobas y 15.1450 córdobas por kilovatio en junio; eso equivale a un aumento que ronda el 1.43 por ciento.

Si se compara la tarifa eléctrica residencial de junio con respecto a diciembre del año pasado, el aumento acumulado promedio es de 9.79 por ciento.