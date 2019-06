EE. UU. deportará al extrabajador de 100% Noticias que estuvo secuestrado por la Policía Orteguista

Joseph Raphael Hernández Arriaza, exconductor de 100% Noticias, será deportado por Estados Unidos luego que el 18 de mayo fue detenido por las autoridades migratorias en Roma, Texas. Hernández estuvo secuestrado por 15 días por la Policía Orteguista, luego que los oficiales se tomaran las instalaciones del medio televisivo el pasado 21 de diciembre de 2018.

El joven, de 27 años, salió de Nicaragua el 3 de mayo por la falta de empleo y por el asedio que aún permanece en contra de él, afirmó a LA PRENSA Karla Mendoza, esposa de Hernández Arriaza. Días antes de su salida, él había expuesto su caso y solicitado la visa americana ante la Embajada de EE. UU., sin embargo, se la negaron. El afectado se encuentra ahora en Houston, esperando a ser deportado.

Karla Mendoza expresó que las autoridades estadounidenses no le han dado la oportunidad a su esposo “de defenderse” y explicar la situación que atraviesa.

“Cae preso ante el cierre del canal y ya tenía seis meses de no estar trabajando y en un par de ocasiones fue a pedir trabajo, pero la respuesta que le dieron es que tenía muerte laboral por el hecho de haber estado preso, y eso era un problema si lo contrataban. Fue algo desesperante para nosotros”, manifestó.

Mendoza aseveró que su esposo se mantenía bajo asedio de fanáticos orteguistas y que cada vez que salía a la calle, se cubría el rostro con lentes y gorra para que no fuera reconocido. “En sus planes no estaba el irse (del país), él probó con la visa para irse unos meses a ver si la situación cambiaba, el no quería desunirse de su familia, pero la cruda realidad lo obligó hacerlo”, lamentó Mendoza.

