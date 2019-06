Poemas para Nicaragua combativa del escritor costarricense Adriano Corrales Arias

El escritor costarricense Adriano Corrales Arias comparte esta selección de poemas — algunos inéditos otros publicados — que forman parte de la plaquette sobre Nicaragua en construcción que espera publicar a final de este año.

Poeta, narrador y ensayista. Ha publicado cerca de treinta textos. Es catedrático del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Dejamos con ustedes esta selección de sus poemas: “Revolución 2” y “Nicaragüita” escritos este año; “Acerca de la tradición y cómo se reescribe”, en 2008; “Colina 50” y “Epigrama”, ambos en el 2012; y “Tus manos y mis manos deshacen la frontera (Nueva conversación con José Coronel Urtecho)” incluido en el libro “El tigre está en los ojos”, en 1994.

Revolución 2

Las casas arden nuevamente.

Balas trazadoras cruzan calles y avenidas.

Aúllan sirenas y lanzacohetes.

Caen los muchachos en la acera del frente.

Otras multitudes marchan vociferando,

muchedumbre eterna en contra del tirano,

serpiente desplumándose y vuelta a emplumar

con un misterio que no alcanzamos a comprender

pues abofetea con noticias de sospechosa factura.

El principio del fin regresa con la violenta

vehemencia de todas las cosas,

con la estulticia y voracidad de semejantes

que antes fueron compas, o allegados, o tipos

que pensamos viajaban en la misma nave,

ahora bajo la voluntad del poder y la gloria infernal.

Asumo que soy un vencido en la derrota más cruel

del tiempo que se en culebra cual erupción volcánica

a diez mil metros de altura y nos envuelve con su lava,

material piroplástico que nos convierte en goyescas

esculturas que se aquietan en el paisaje gris

cual jardín del futuro que nos aguardaba desde siempre,

cuando creíamos que asaltábamos el cielo.



Nicaragüita

Una muchacha se encierra

en su cuerpo delgado

como una proclama abierta.

Por selvas profundas

se cobija con la floresta

y se desdobla en sus parajes.

En los sueños más intensos

fluye cual agua de lagos

con erotismo de manantiales.

Y regresa a sus deberes

con la Casa Mayor

asaltada cientos de veces.

Llora de repente

con una tristeza oblicua

pero combativa.

Como un poema de guerra

en la quietud de sus manos

dulces, tiernas,militantes.

Esa muchacha plena

de cantos y enredaderas

es toda una comarca,

todo un país,

todo un continente,

todo el planeta.

Colina 50

El Gran Lago

Entrecruza la niebla

Atiborrado de vultúridos

Arriba las trincheras

Manos / granadas / manos

Agua púrpura / viento salobre

Bocas sin boca desenterradas

Las estaciones ciñen las cruces

Con huesos

Abren los senderos de la ceniza

Donde crecen enormes árboles de silencio

Para cobijar a los muchachos

Que regresan con sus mochilas

Y la muerte adherida a las camisas

Epigrama



A Cristián, a Eduardo

Los rostros son manos humeantes

con el pañuelo rojinegro en colinas de sangre

donde ruedan niños/ángeles y chicas

por el lodazal del eterno combate

Las manos son los rostros transparentes

en las fotografías de piel más reciente

bajo el traje de fatiga y los sombreros de verde

con el fusil cargado de poco futuro y mucha muerte

Los rostros las manos y el vientre

adjetivos minados plenos de púas y pelambre

obtusos por lo perdido bosque adentro

verticales por lo encontrado en abrazo a suerte

Al final somos eso: minadas imágenes

llovizna de nostalgia

insomnio de la fiebre

alrededor del cerco enemigo

calcinado por la memoria

palabras disparándose

contrapalabras

Acerca de la tradición y cómo se reescribe



En el año 908 Abdullah Ibn Al-Mu’Tazz

poeta príncipe de los árabes quien vivió consagrado

a la poesía y al estudio

es asesinado después de gobernar un día y una noche Bagdad

Entre el 627 y el 650 d.c. (¿700 y el 780 d.c.?)

Han Shan el monje de la Montaña Fría

con un sombrero de corteza de abedul

chanclas de madera y tierra

escribía sobre las hojas amarillas del otoño

sobre tablillas de bambú pedazos de troncos

en los muros de las casas de los vecinos de la aldea

sus trazos invisibles luz perpetua del andariego

Más cerca aún de mi tiempo y nuestra frontera

Carlos Martínez Rivas en sus arrebatos de fauno herido

ángeles y demonios convocados

solitario en una casa de Altamira Managua

pinta poemas en la pared desesperado

por la ausencia de páginas blancas máquinas de escribir

Yo digito una red de estrellas eléctricas

de no sé cuántos megabytes de memoria

como si tratara con sombras rupestres en la caverna

en la noche que teje y desteje La Vencedora

y no sé qué sentido tiene sino el mismo

de una guadaña de plata en Bagdad o Managua

rotas marionetas después de su momento en el tablado

o el año viento inconstante de la palabra vulnerada

Tus manos y mis manos deshacen la frontera (Nueva conversación con José Coronel Urtecho)



Otra vez la primera pareja en el nuevo Paraíso del primer hombre y la primera mujer. Así lo insinuás selva adentro mientras cae vegetal el vestido de Pollita Lorimer en la lente del agua. Y nos zambullimos. Así tus manos se dibujan en las mías pero con otro lazo. Ahora es el encuentro de labio a labio prometido por una vendedora de cachivaches en Granada. O una estudiante de secundaria en Ciudad Quesada. Así el paraíso es un ojo de agua, línea delgada que angosta y ensancha nuevamente el río. ¿Es la línea de tus manos y de mis manos? Es la frontera donde se asoman rostros como la multitud, rostros invisibles como el nagual, para saltar y cruzar al otro lado donde espera ninguna Tierra Prometida. Un pajarito canta entre las hojas de una rama y su canto un silbido, tal vez una llamada, me saca de la historia.

Vuelvo a la otra orilla y comienzo como siempre. La Oda a Rubén es el gran queso de luna, llena siempre, centelleante por el río. Comienzo como finalizan las líneas de tus manos en las mías. Como cascabaleo de palabras en el agua. Líneas delgadas que de todas maneras nos dividen. Se corren o descorren. Se difuminan entre caseríos y pulperías, gasolinas y canoas, playones y bocanas. Líneas colindantemente ambiguas en la espina colonial. Líneas tramadas para la Ruta del Tránsito en un estrecho ciertamente dudoso para la furia dolarizada de un canal. Líneas parpadeantes. Líneas de fuego. Los robles están cuajados de crespas flores nacaradas. Hay un enorme silencio. Todo el ruido del lago lo repite el silencio. ¿Podemos estrecharnos las manos? No has venido y te esperaba. Y la paloma penadora que da un quejido leve, profundo y espaciado que no se sabe de dónde viene, cambia de sitio… Abren las alas las garzas y los pavones. No las detienen las aduanas. Has dicho mucho, y sin embargo, nada.

Alzan el vuelo como en cinemascope. Y un leopardo salta la cañada. No es el tigre de Blake o de Borges, sino un rayo en la niña de los ojos. ¡Nos queda su hálito multitudinario en la imagen! Hálito del flash al atardecer. La paloma Cantora nos mira ahora. No hace falta bajarla del árbol. Frente a frente la penadora. Es el tiempo de los nidos y de los huevos de colores. He regresado del silencio, lo ves. La música de las aves no se interrumpe. Pero hay un mutismo exagerado que se desliza bajo la sombra del viento y el viento se ve en el agua. ¿Si nos encontráramos se enturbiarían las palabras? ¿Y qué diría la paloma? Paloma tora. Paloma posolera. Paloma azul. Paloma patacona. ¿Entre el tumulto desbocado nos escucharía el silencio, el resplandor, el movimiento, el lago abierto…?

Porque más allá del silencio está la caravana en llamas de los que ya no regresan. No es la ruta de la seda el camino más corto para encontrar el barro rojo entre la palma de estas manos. Hay sangre y agua. Lluvia de lágrimas y no de perlas. Marcas profundas en la piedra. Encuentro una piedra como una perla, ¿decís? Sí, el hallazgo ha sido nuestra fortuna. Pero también la horma de los zapatos. Todo lo que se apunta con la lengua del lápiz da hacia nuestros sueños. Pero también va a nuestros pijamas como tu Darío General. O a nuestras pesadillas como las de Sandino, Carlos Fonseca Amador, Juanito Mora o Calufa. Somos de abismos entre sueños. Por eso los cadáveres por el río. Cadáveres y no palabras o trinos. Cadáveres. Tal vez por ello cambian los cauces y las revoluciones, aunque uno se adhiera de último. Porque primero fue Somoza. Callan los poetas y alzan su voz los militares. Danzan las pandillas de chacales y al hermano le remueven las entrañas. Así el paso por estas manos, tus manos que no son las mías, sino las de todos. Las nuestras, densas y ajenas como niebla de ríos y lagos, como la espesa línea volcánica del reencuentro en muros que caen con el polvo de las fronteras. ¿No vendrás? Llévame de las pestañas a las montañas… Monte. Montón. Unidad global. Enciclopedia Universal.

Así este sitio de tumbas y fantasmas, de trasiegos y calmas: idas y venidas, vueltas y revueltas. Así este tiempo de encrucijadas donde la noche ha sido apuñalada. La poesía es un perro desdentado en una cantina deshabitada. Pero pasaremos más allá del azogue de los veranos y volveremos con la luz en estas manos entrelazadas pues la muerte no interrumpe nada. Y nada concluye porque la historia no nos pertenece. Y si no venís no importa, tu silueta se queda en un parque de mi antigua Granada, en el patio de los limoneros de tu Ciudad Quesada. Trémula. Sofocada por el stablishment. Subastada por los cardenales.

La muerte no interrumpe nada. Es cierto. Nadie se ha ido. Nadie llega. Todos pasan. Todos quedan.

(Todas las citas en cursiva pertenecen al maestro José Coronel Urtecho).

San José, octubre 2004-febrero 2006.