Orteguistas realizan pintas en la iglesia Los Ángeles, en Jinotega

Como “provocaciones” de personas que “no son creyentes” calificó el obispo de la Diócesis de Jinotega, monseñor Carlos Enrique Herrera, las pintas que amanecieron este viernes 21 de junio en muros y paredes en la sede de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en la también llamada “Ciudad de las brumas”.

“Diablos con sotana” y “golpistas” eran algunas de las leyendas hechas presuntamente por seguidores del régimen de Daniel Ortega en este nuevo ataque contra la Iglesia católica en el país. “Son provocaciones, que eso ya es común aquí (en Jinotega). No están de acuerdo con la iglesia, son gente que no son creyentes y por su forma de expresarse están en contra pues de la Iglesia y ya no respetan las propiedades privadas”, dijo monseñor Herrera vía telefónica.

El obispo, miembro de la Orden de Frailes Menores, señaló que “parece que han querido (hacerlo) en otros lugares; pero allí, como es un lugar céntrico, han llegado los Azul y Blanco a protestar en el atrio. No es que (la Iglesia) estemos provocando, sino pues que la gente, como no tiene espacios donde protestar, pues buscan donde se les dé un poco de seguridad, por lo menos en el atrio de la iglesia. Eso es una realidad que tú sabes, que no pueden protestar libremente en las calles, entonces eso es lo que pasa”.

Los ataques de seguidores del régimen de Daniel Ortega contra templos católicos y feligreses han sido frecuentes. Los más recientes ocurrieron en Matagalpa, León y Managua.

Durante la reunión ordinaria que sostuvieron el lunes 17 de junio reciente, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua abordaron el tema, pero no lograron “consenso” para condenarlo.

“Mi mensaje sería que respeten los lugares religiosos para que la gente vaya con tranquilidad a su participación en las misas ya sea de difuntos, de acción de gracias, ya sea a sus oraciones particulares también, porque entonces, ya si no se puede asistir a las iglesias, ya estamos con más presión (contra) la libertad religiosa, porque así lo puede tomar la gente, humildemente: sentirse con presión”, señaló monseñor Herrera.

Agregó que “son más actitudes de atemorizar, tanto para los fieles como para los sacerdotes. Ese es el mensaje que veo, ellos así lo quieren hacer, atemorizar”.

En varias ocasiones, los manifestantes autoconvocados han protestado en al atrio de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles demandando justicia, democracia y liberación de los presos políticos. La manifestación más reciente ocurrió el pasado de 11 de junio cuando el grupo de manifestantes fueron asediados por agentes de la Policía Orteguista (PO) y simpatizantes orteguistas.

Tras la protesta, la Policía desplegó a varios agentes que permanecen en los alrededores de la iglesia para evitar que haya más manifestaciones.