Paquetazo fiscal golpea más a pymes - La Prensa

Pese a que un reciente monitoreo de las actividades económicas divulgado por el sector privado reveló que la reforma fiscal ha impactado con mayor severidad a las pequeñas y medianas empresas, el presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres, afirmó ayer que la misma no debe ser derogada, sino más bien que las empresas se deben preparar para aportar más recursos con el fin de apoyar el déficit presupuestario.

“Nosotros no somos del criterio que hay que derogar la reforma tributaria, porque además ya nos adaptamos a la reforma tributaria y no sería muy sano tampoco porque nos estarían moviendo de un lado para otro y yo creo que la economía se adaptó a esta reforma, que ya corrió unos meses. Entonces creemos que la reforma se tiene que mantener y ahora la opinión de nosotros es que la reforma todavía es insuficiente y que es posible que las empresas tengamos que aportar aún más para cubrir los déficits presupuestarios que se podrían tener”, dijo Torres, quien también es directivo del Banco Central.

El VI monitoreo de las actividades económicas elaborado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) señaló que a más de tres meses de haber entrado en vigencia la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, las pymes se han asfixiado por el incremento en sus costos productivos y, en consecuencia, muchas han mermado sus operaciones o han quedado reducidas a meramente negocio familiar.

Como resultado de la reforma, los costos operativos en las pymes habrían incrementado entre un 1 y 20 por ciento y, por tanto, algunos empresarios del sector trasladaron esos encarecimientos de costo a los productos que llegan al consumidor.

Los sectores pymes más azotados y que debieron aumentar los precios al consumidor son: cuero-calzado, con un ajuste de precio del 10 por ciento; textil-vestuario, que incrementó 22 por ciento; los panificadores, con un incremento del 36 por ciento al consumidor.

Esto además ha provocado que las pymes transiten de la formalidad a la informalidad, cambien sus productos de venta o de servicio y en el peor de los casos que cierren, indica el monitoreo difundido esta semana.

Caída en las ventas

Los estragos de la reforma fiscal, que entró en vigencia a finales de febrero, fueron mayores debido a que esta se aplicó en medio de una aguda recesión económica, lo que ha profundizado la caída del consumo y, por ende, merma en las ventas.

Entre enero y abril de este año, con respecto al mismo periodo del año pasado, las ventas en las pymes de cuero y calzado cayeron un 60 por ciento en volumen y un 35 por ciento en valor; en el sector panificación, hubo una contracción del 35 por ciento en volumen y un 20 por ciento en valor; y las pymes del sector vestuario, tuvieron una reducción del 13 por ciento en valor.

Sin embargo, Alejandro Delgado, presidente de la Cámara de Cuero y Calzado Nicaragüense (Camcunic), señala que el sector ha sido más afectado por la recesión económica producto de la crisis sociopolítica, que por la reforma tributaria.

“Nosotros no hemos sentido un efecto tan negativo con la reforma fiscal por dos cosas: primero, porque la reforma afecta al que factura más de sesenta millones de córdobas al año. Ellos tienen que pagar más por el Pago Mínimo Definitivo y nosotros no facturamos eso, acordate que el 95 por ciento de las empresas nuestras son cuota fija, y esas no sufrieron ningún cambio”, explica Delgado.

Pese a que el también exdiputado sandinista señala que la reforma no los ha afectado, lo cierto es que actualmente, según los cálculos de esta cámara, las ventas están caídas.

“Las ventas están caídas un 40 por ciento, esto se debe a la situación económica, pero esperamos recuperarnos al fin de año; de agosto para allá, que es la temporada alta, esperamos una recuperación. Esperamos hacer ocho millones de pares en el año, el año pasado vendimos siete millones de pares, pero antes de la crisis estábamos vendiendo 12 millones de pares”, sostuvo Delgado.

¿Cuándo se evaluará reforma?

El régimen ambiciona recaudar este año con la reforma fiscal 10,168.6 millones de córdobas (unos 317 millones de dólares) para cubrir el déficit del Presupuesto General de la República 2019.

El artículo cuatro de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria establece que “a más tardar al finalizar el primer trimestre posterior a la entrada en vigencia de la presente Ley, se deberá convocar a un proceso de revisión integral entre autoridades de Gobierno y Sector Privado en su conjunto, con la finalidad de conocer y evaluar los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de la presente reforma”.

El plazo establecido por ley se cumplió el 28 de mayo, dado que esta entró en vigencia el 28 de febrero y hasta el momento se desconoce si el régimen está haciendo esa evaluación.

“El Ministerio de Hacienda dirá si la meta se ha ido cumpliendo, tengo entendido que estuvo muy bien la recaudación de los impuestos que se acaba de realizar, entonces debemos de suponer nosotros que va cumpliendo con la meta, si va cumpliendo con la meta creemos que ahí está bien la cosa, que no necesitamos una ampliación, o sea que hayan otras reformas, pero eso ya se vería en la evaluación de esta reforma”, dijo Leonardo Torres, presidente del Conimipyme.