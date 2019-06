Policía Orteguista secuestró en Masaya a exreo político para forzarlo a espiar a los autoconvocados - La Prensa

La Policía Orteguista mantuvo secuestrado durante varias horas al exreo político David Durán, quien es originario de Masaya, quien por participar en las marchas contra el régimen orteguista estuvo acusado de terrorismo, portación ilegal de armas e incendio.

Durán fue interceptado ayer cuando caminaba cerca de la Cruz Roja, en la ciudad de Masaya, montado dentro de una patrulla y con la cabeza baja para que nadie viera que se lo llevaban. Así lo trasladaron a la estación policial.

“Me tuvieron en una oficina y llegó Chilo Marimba (paramilitar de Masaya) a entrevistarme, a decirme que cooperara, porque él ya había llegado a El Chipote a hacer lo mismo. Yo no he aceptado nada, ni allá ni ayer. Yo lo que le dije que no conocía a nadie, que para qué lo iba a llevar a la casa de gente que nada que ver (con las protestas). Me ofrecieron un salario, que yo voy a andar en la patrulla tapado para que no me reconozcan, que yo iba a tener protección. Pero yo les dije que no, que no conocía a nadie”, narró Durán.

La detención ocurrió antes de las 5:00 p.m. y fue puesto en libertad a la medianoche. Según Durán, cuando le proponían colaboración, incluso lo amenazaron con su esposa, asegurándole que la habían detenido en Managua. Esto era falso.

Durán se refirió a publicaciones en Facebook, donde aparecen foto de él, su esposa y Chilo Marimbo, y se señala de haber aceptado la colaboración. “Yo sigo en la lucha cívica, yo no tengo necesidad de andar con ellos en nada”, aclaró.