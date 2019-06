Brasil aplasta a Perú y avanza a cuartos de final de la Copa América

Fútbol, espectáculo y goles. Brasil pasó a cuartos de final de la Copa América tras arrollar a Perú por 5-0, en una tarde de gloria y amor entre la Canarinha y su torcida en Sao Paulo, y de corazones rotos para los peruanos.

Casemiro (11), Firmino (18), Everton (31), Dani Alves (53) y Willian (90) llevaron un ramillete de cinco goles a su amada hinchada, que le había sido esquiva en este torneo, y cumplieron la promesa del DT Tite: mejorar el “proceso creativo”, y la “finalización”. Lo hizo con creces.

Perú, que empezó intenso y con ganas de sorprender a la anfitriona, se resquebrajó a partir del segundo gol, tras una falla del portero Pedro Gallese, que contuvo un penal de Gabriel Jesús en los descuentos, evitando un desangramiento mayor.

De allí en adelante, sólo fue desorden y lágrima, y su ilusión se fue, gota a gota, con la tarde paulista en el Arena Corinthians de Sao Paulo.

Con este resultado, Brasil avanza como líder del Grupo A a cuartos de final de la Copa América, seguida por Venezuela, mientras que Perú quedará esperando a si consigue avanzar como uno de los dos mejores terceros de la primera fase.

Cumpliendo su palabra de gol, Tite alineó desde el arranque con Everton y Gabriel Jesús en la ofensiva, en reemplazo de David Neres y Richarlison, que no tuvieron resultados en los duelos con Bolivia (3-0) y Venezuela (0-0). Pese al primer resultado, la torcida había abucheado a la “Seleção”, por no mostrar buen fútbol. Pero esta vez el amor no sólo quedó en la promesa.

La primera flor para su amada hinchada llegó rápido. Un error en la zaga peruana permitió que Casemiro coloque el primero para Brasil a los 11 minutos tras un tiro de esquina. Pero la Verdeamarela tenía más amor para darle a un Arena Corinthians casi lleno.