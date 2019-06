Gasolineras Puma Loyola y Larreynaga vuelven a operar tras cierre

Luego de haber sido cerradas por el orteguismo desde diciembre pasado, las gasolineras Puma Loyola y Larreynaga fueron abiertas al público, mientras que la gasolinera Puma de Metrocentro fue abierta la semana pasada.

Según fuentes del sector petróleo, las gasolineras serán administradas directamente por la empresa Puma, mientras las tiendas de conveniencia, por concesionarios privados que no han sido identificados.

El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) clausuró dichas gasolineras, aduciendo fallas menores, que de acuerdo con los anteriores concesionarios no suponía la suspensión de la concesión.

Juan Carlos Habed, exconcesionario de la Puma Metrocentro, ahora en el exilio, aseguró a LA PRENSA que el INE nunca le respondió el recurso de revisión que el introdujo el año pasado.

“El INE jamás me respondió, yo me vine al exilio por amenazas. Eso de las fallas, todo fue exageración para quitarme la concesión, ya que el verdadero motivo de arrebatarme el derecho de la concesión fue porque yo apoyé a los estudiantes en su lucha, ya que los albergábamos en la tienda de conveniencia para que no los asesinaran los policías y paramilitares”, aseguró Habed.

LA PRENSA hizo un recorrido por las gasolineras y constató que ya están operando.

Fuentes cercanas a los anteriores concesionarios de Puma Loyola y Larreynaga aseguraron a LA PRENSA que tampoco fueron notificados por el INE, con relación al recurso de revisión por el cierre arbitrario.

INE no se pronunció

Además de las gasolineras Puma cerradas en diciembre en Managua, el INE cerró estaciones de la empresa UNO en Rivas y León.

Sin embargo, públicamente el ente regulador nunca se pronunció sobre el cierre de dichas estaciones.

El Estado ha intentado beneficiar con el cierre de otras gasolineras a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), ligada a la familia presidencial.