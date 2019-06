María Esther López: “Si fuera presidente un día me pegaría un tiro. Todos los presidentes se corrompen”

María Esther López tiene dos libros de cocina y un disco con 12 rectas cantadas. La chef de comidas nicaragüenses tiene 55 años y es popular en la cocina de los hogares nacionales por sus recetas culinarias. Se dio a conocer con el programa de TV El Clan de Picardía en 1997.

También llamada “La reina del sabor nicaragüense”, es un ícono de la cultura popular que desde 1979 empezó a vincularse a los medios de comunicación como libretista para radio; años después fue productora de TV con programas didácticos como la Liga del Saber e impulsó otros programas de corte cultural. Produjo el programa Nicaragua en mi Sazón que terminó en el 2015, pero sigue cocinando. Ahora comparte sus recetas en redes sociales y plataformas digitales.

¿Cuál fue la primera receta que preparó para el público?

Indio viejo.

¿Por qué le gusta tanto la cocina?

Me divierte, me entretiene y me permite compartir con los demás.

Si fuese un producto, ¿cuál sería su eslogan?

Ya lo tengo: “La reina del sabor nicaragüense”.

Si pudiese saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntaría?

Si sigo siendo consecuente con las cosas que pienso y hago.

¿Qué quería ser de adulta cuando era niña?

Doctora.

¿Cuál era su juguete preferido de pequeña?

Una pelota de calcetín.

Si fuese capaz, ¿qué cambiaría en el mundo?

La forma de pensar de los políticos, que sean más humanos.

Refrán favorito.

Más sabe el diablo por viejo que por diablo.

¿Cuál es el objeto más raro que tiene?

Un servidor de alimentos que parece un ojo.

¿Qué comida no puede rechazar?

Una sopa.

¿Practicó algún deporte?

Jugué quitbol, mucho tiempo fui capitana.

¿Ha estado a punto de morir? ¿Cómo?

Sí, en un accidente hace como 5 o 6 años, pero aquí estoy, vivita y coleando.

¿Qué olor la traslada a su infancia?

El de los frijoles cociéndose.

¿Toca algún instrumento musical?

La guitarra.

Si fuera presidente un día ¿qué haría?

Pegarme un tiro. Todos los presidentes se corrompen.

¿Qué animal le gustaría ser y por qué?

Un pajarito, pero no en una jaula.

¿Cómo se describiría en tres adjetivos?

Auténtica, feliz y agradecida con Dios y mi pueblo.