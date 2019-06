Jonathan Loáisiga: “Volví a lanzar y eso me hace sentir mejor”

Jonathan Loáisiga luce un semblante totalmente diferente. Está todo el tiempo con el equipo grande de los Yanquis de Nueva York, ha ganado más confianza y prefiere quedarse a ver los partidos para aprender un poco más que irse a descansar. Indica que su brazo está bien, la lesión que lo mandó a la inhabilitación durante 60 días no le está ocasionando problemas. Confiesa que a veces siente dolores pero no es igual a la lesión, sino que es porque había tenido su brazo en reposo durante mucho tiempo.

“Volví a lanzar y eso me hace sentir mejor, estar lesionado causa frustración y lanzar me da alegría. En el equipo grande es diferente la atención, han estado más pendiente de mi al día a día y considero que eso es lo distinto a Ligas Menores. El doctor me dijo que si hubiese seguido lanzando con el dolor probablemente se fuera desgarrado más el manguito rotador y me hubieran tenido que operar y me dejaría fuera el resto de la temporada”, comentó Loáisiga al periodista Levi Luna desde Nueva York.

El lanzador pinolero está vislumbrando pronto su retorno. “No es necesario cumplir los 60 días, ya tengo un mes y dos semanas, esto cerca de lanzar bullpen y pronto estaré en juegos. Iré la otra semana a Tampa a lanzar bullpen y luego con bateadores, posteriormente me asignarán seguramente a algún equipo de Liga Menor”, explicó en la entrevista.

Asimismo, Loáisiga confesó que es un sueño lanzar en unos playoff y se refirió a la competencia por un puesto: “Hay bastantes lanzadores que están haciendo un buen trabajo. Se han mantenido en el equipo, pero hay chance mientras uno tenga salud y hay que estar listo cuando lo requieran”, concluyó.

No se apaga

El nicaragüense Cheslor Cuthbert conectó un imparable en cuatro turnos este domingo con Kansas frente a Minnesota.

El imparable lo conectó en el primer episodio ante el derecho Michael Pineda.

El costeño dejó su promedio en .298 con 25 hits en 84 turnos.