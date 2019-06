¡Actuación de pesadilla! La Azul y Blanco sella su peor participación en Copa Oro

La Azul y Blanco quedó desteñida. No hay mucho que destacar. La era Duarte encumbró a una selección a las alturas en comparación al pasado futbolístico del país, sin embargo, después del pico está el barranco y da la impresión que en esta Copa Oro el equipo cayó en el hueco. Hace 10 años se debutó en esta competición y aunque no se ganaron partidos y, tampoco se anotó goles, el duelo contra México dejó un sabor que rescató la pobre actuación del equipo.

En 2017 se llegaba con el fervor de la remontada contra Haití y a pesar que chocamos contra una pared cuando Martinica pinchó el globo de la ilusión, se hizo un partido con mucho decoro frente a Panamá, cuando Carlos Chavarría abrió el marcador, lastimosamente, no se pudo sostener la ventaja y los canaleros remontaron (2-1).

Y ahora la expectativa de alcanzar el triunfo contra Bermudas terminó en suicidio. Los caribeños no habían mostrado nada ante Haití y Costa Rica, más que la resistencia, se habían replegado atrás para aguantar y buscar a la contra el gol, no obstante, la tentación de ver a un equipo endeble como el nicaragüense no lo dejaron pasar por alto, tomando el dominio del partido y quebrando la ilusión de al menos marcar un gol de la Azul y Blanco, porque ganar hubiese sido mucha exigencia.

Duarte contento

Sorpresivamente en la conferencia de prensa, Henry Duarte se mostró contento. “Quiero felicitar a los jugadores porque hicieron un gran juego, cometieron algunos errores. Para mi es uno de los mejores juegos que he visto, desgraciadamente cometimos un par de pecados que en estos torneos no se pueden hacer. Mostramos el crecimiento. Nos falta definir situaciones en el área, nos faltó el push. Hay derrotas demuestran muchas cosas. Tenemos jugadores rápidos, pero no tenemos a ese nueve o diez que defina, sacando los primeros 45 minutos de Costa Rica, luego reflejamos una evolución, fuimos al frente y perdimos pero es la única manera de ganar”, explicó en la conferencia de prensa a Levi Luna.

