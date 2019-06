René Alvarado recibe el “OK” de Golden Boy para pelear en septiembre título mundial contra Cancio

El guiño que esperaba Carlos Ruiz, apoderado de René Alvarado, lo recibió este martes. El concertador de peleas de Golden Boy Promotion, Robert Díaz dio luz verde al combate por título mundial al nicaragüense contra Andrew Cancio. “Me acaba de confirmar Díaz que el combate será el septiembre”, afirmó un emocionado Ruiz, quien ve cada vez más cerca cumplida su promesa a Alvarado: llevarlo a pelear un cetro mundial. Además, que existe la posibilidad de que la reyerta se realice en la misma velada de Canelo Álvarez.

Así que no hay giros imprevistos. Golden Boy le está cumpliendo a Alvarado. Existe un ambiente de tranquilidad en el entorno y seguridad en golpear la mesa. “Veo a René con muchas posibilidades porque ha mejorado mucho después de esa pelea contra Cancio”, comentó Ruiz, quien ha estado llevando muy de cerca la carrera del Gemelo.

Desde la última pelea de Alvarado en Estados Unidos, en la cual derrotó a Carlos Morales había preocupación por el corte ocurrido en una de sus cejas, y las alarmas se volvieron a encender cuando en abril pasado Eusebio Osejo lo cortó en el mismo lugar. Ahora tendrá el tiempo suficiente para que su piel se fortalezca.

Ruiz, quien en esa primera contra Cancio no estaba como apoderado de Alvarado, considera que en la revancha todo será diferente. “En primer lugar la preparación no fue la adecuada, peleó sin su entrenador de cabecera y en 126 libras, en ese peso no se recuperaba bien. Hoy en día la preparación de René es diferente, corre 14 kilómetros diario, no le faltan sus vitaminas y su proteína y su reconcentración es completa o se le hace bajo muchos cuidados. Además, su alimentación es controlada con una dieta adecuada, igual a la de hermano Félix”, explicó.

Aunque Alvarado nunca ha sido irresponsable en su adiestramiento, Ruiz y el resto de su equipo de trabajo todavía no deciden donde hacer el campamento, si en Nicaragua o Estados Unidos, dependerá de las exigencias a la que se quiera someter el Gemelo y su entrenador Sergio González.