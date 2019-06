Países europeos abogan por una solución dialogada de la crisis nicaragüense

Representantes diplomáticos de países europeos acreditados en Nicaragua, abogaron por un diálogo “serio y responsable” entre los representantes del régimen dictatorial de Daniel Ortega y la oposición política aglutinada en la Alianza Cívica, para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis sociopolítico que sufre el país debido a la sangrienta represión estatal desatada desde el 18 de abril de 2018.

Los embajadores de Francia, Philippe Letrilliart y de Alemania Ute König, y el representante en Nicaragua de la Unión Europea, Kenneth Bell, al ser preguntados sobre la situación de Nicaragua, se manifestaron a favor de la reanudación del diálogo y el cumplimiento de los acuerdos emanados el 29 de marzo.

El embajador francés dijo que su país estaba fuertemente comprometido con la promoción, protección y respeto a los derechos humanos en Nicaragua y que monitoreaban de cerca la situación tanto de forma independiente así como miembros de la Unión Europea.

“Como saben, Francia y la Unión Europea han tomado posición repetidas veces para pedir el fin de la violencia y la apertura de un diálogo y el respeto del derecho de todos en el marco democrático”, dijo.

“Por ejemplo, el ministerio francés de Relaciones Exteriores recibió en diciembre pasado a varios defensores nicaragüeses de derechos humanos y condenó el hecho que se le haya quitado la personalidad jurídica a varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos”, explicó.

Recordó que el 13 de junio el portavoz de la actual representante de la Unión Europea dijo que indispensable la plena implementación de los acuerdos sobre derechos y garantías políticas para fortalecer el derecho fundamental de todos los ciudadanos a la libertad y agregó que la Unión Europea, al igual que el gabinete de los estados miembros, han pedido la reanución del diálogo nacional para completar las conversaciones sobre justicia y democracia y seguirán monitoreando de cerca la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

De igual modo la embajadora alemana dijo que esperaban una reanudación del diálogo, porque estaba convencida que “una negociación es el camino a una solución pacífica” y a la reconciliación social.

Sobre la cooperación bilateral con el régimen de Nicaragua, dijo que ellos han seguido trabajando en agua y saneamiento sobre la base de acuerdos anteriores, pero que este año “no nos hemos comprometido a nuevos programas de cooperación”.

Ambos embajadores, de Francia y Alemania, pusieron como ejemplo de reconciliación la experiencia de estos dos países, que sufrieron dos sangrientas y destructivas guerras mundiales en el siglo XX.

“Como embajadora soy optimista por naturaleza, creo en el poder de una negociación, eso está en mi ADN diplomático, la experiencia de Francia y Alemania muestra que la reconciliación es posible sobre la tumba de millones de muertos, es un proceso largo y duro para las víctimas, algunas veces hay retrocesos y no es posible alcanzar una justicia para todos, pero la memoria del pasado está viva en el presente y queremos apoderarnos de ella, en diciembre del año pasado hemos conmemorado juntos el fin de la guerra mundial después de cien años, espero que en Nicaragua el proceso no tome mucho tiempo y que sea mucho más breve el tiempo para la paz y la reconciliación entre todos, no deseo perder la esperanza de que la mesa de diálogo en Nicaragua se reanude pronto para lograr una solución negociada”, expresó.

“En Nicaragua los derechos humanos forman parte integral de la constitución en su artículo 46 pero para los seres humanos, más relevante que los textos y leyes, constitución o acuerdos de una mesa de negociación, son su implementación y la realidad experimentada día a día”, expresó König.

De igual modo el representante de la Unión Europea en Nicaragua, Kenneth Bell, opinó a favor de una reanudación del diálogo nacional y el cumplimiento de los acuerdos establecidos por las partes en la mesa de negociación.

Desde abril de 2018 Nicaragua sufre una represión continua de sus derechos humanos, incluyendo la violación masiva y organizada del derecho a la vida de más de 500 personas asesinadas por fuerzas paramilitares y policiales organizados desde el gobierno, así como torturas, desapariciones forzadas y abusos sexuales en las cárceles, según denuncias de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.