Tanya Mroczek Amador: “Voy exponer el sufrimiento de los refugiados nicaragüenses en Asamblea General de la OEA”

La ciudadana norteamericana Tanya Mroczek Amador, esposa del nicaragüense Nelson Amador, alzará la voz por los miles de nicaragüenses exiliados en la 49 Asamblea de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se desarrollará a partir de este miércoles en Medellín, Colombia.

En esa asamblea se abordará la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde hace mas de un año. “Voy a exponer el sufrimiento de los refugiados de Nicaragua porque siento que el mundo tiene que saber, tiene que conocer este drama humano y hacer algo. Y la OEA tiene que ayudar a recuperar la democracia en Nicaragua que ha fracasado y donde existen sistemáticas violaciones a los derechos humanos. No es esto lo que merece el pueblo noble de Nicaragua”, aseguró la norteamericana.

Mroczek Amador insistió en que el mundo debe saber que la democracia no funciona en Nicaragua. “Hay que decirlo a la comunidad internacional. Obviamente si hubiera buena democracia en Nicaragua no tuviéramos todos estos refugiados en Costa Rica. Mi rol número uno será explicar el nivel de sufrimiento que hay acá, porque hay padres y madres que prefieren solamente beber agua, para dar el poco de alimento que tienen a sus hijos. Por Dios, el mundo debe saber esto”, sostiene Mroczek Amador, para luego hacer una pausa, porque no puede evitar llorar.

25 años apoyando Nicaragua

Mroczek Amador dirige junto a su esposo el ministerio cristiano Esquina de Amor y, desde ese proyecto, han apoyado durante 25 años a miles de nicaragüenses con proyectos sociales que tienen que ver con salud, educación, alimentación y mejoramiento del agua potable, en comunidades rurales muy pobres de Matagalpa.

Sin embargo, tras la crisis de Nicaragua, el proyecto social humanitario lo han trasladado para atender a los miles de refugiados en Costa Rica. “Yo voy hablar como miembro de la sociedad civil estadounidense, y quiero aclarar, que no voy representando a Nicaragua ni mi país. Mi voz se alzará por el dolor y el.sufrimiento de los refugiados de Nicaragua. Yo tengo a Nicaragua en mi corazón. Puedo sentir sus lágrimas, sus balas dentro de sus cuerpos. Nosotros los atendemos personalmente. No los vemos por fotos ni videos, los vemos y constamos su necesidad y dolor. Ese ese el drama humano que yo voy a mostrar en Medellín para que el mundo lo sepa”, asegura Mroczek Amador.

La norteamericana agradeció el apoyo y la solidaridad que Costa Rica ha brindado a los refugiados nicaragüenses. “Los países del mundo tienen que hacer algo. No e posible que en nuestro hemisferio los niños tengan que ver el terror de como matan a sus padres. Como calcinan familias en su propio hogar. No merece eso Nicaragua. El mundo conoce la represión de Nicaragua, pero deben hacer algo para detener esta represión, este sufrimiento”, exhortó Tanya Mroczek Amador