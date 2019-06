Autoconvocado de León denuncia que la Policía Orteguista le robó su moto

Mario Javier Salinas denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) el robo de su motocicleta, valorada en 120 mil córdobas, por parte de la Policía Orteguista (PO), luego que el pasado 19 de junio fuera detenido ilegalmente en su casa de habitación, ubicada en el barrio Guadalupe, en León.

“Me secuestraron porque no me presentaron ninguna orden, no allanaron la casa, solo me sacaron a la fuerza, amenazándome con un AK que me iban a culatear (pegar con la culata del arma) si no le daba los papeles de la moto y la llave”, relató la víctima.

Salinas estuvo detenido por cuatro días en la estación de León, pero al ser liberado la PO le informó que la moto no se la devolverían. El afectado aún sigue pagando la motocicleta a una casa comercial. “La moto es mía, es legal y la estoy pagando, si me van a matar que me maten, pero yo voy a seguir yendo a la policía donde tienen mi moto”, afirmó.

Ya había sido amenazado

Mario Salinas, de 43 años, manifestó que desde el año pasado la Policía Orteguista, parapolicías y personas del Consejos del Poder Ciudadano (CPC) lo mantienen bajo asedio por haber participado en las marchas de los autoconvocados y apoyar los tranques de León. Pero fue hasta el 15 de marzo que vivió su primer atentado, cuando parapolicías ingresaron con violencia a su casa de habitación y le apuntaron con un arma su cabeza.

Lee además: Régimen orteguista realiza festín con los bienes incautados a los presos políticos

“Llegaron en una camioneta roja diciéndome que no anduviera de loco siguiendo a los estudiantes porque si ellos me miran me iban a matar o me iban a fabricar delitos, me iban a poner drogas para meterme preso. Ellos no tienen piedad”, expresó el afectado, quien en esa ocasión también fue llevado a la estación policial, pero salió al día siguiente.

Salinas denunció al CPC de su barrio, quienes se han dado a la tarea de investigar en cuál tranque estuvo él durante las protestas sociales de 2018. “A raíz de ello la policía está actuando en contra de mí”, agregó.

Por su parte, Pablo Cuevas, asesor de la CPDH, calificó de “hurto” la actuación que realiza la PO contra los autoconvocados y afirmó que estas situaciones también serán denunciadas ante los organismo internacionales.

Los principales bienes hurtados por la PO son los celulares, motocicletas (vehículo) y electrodomésticos (como laptop), dijo Cuevas.

La abogada Yonarqui Martínez, defensora de presos políticos, denunció en días anteriores que a sus 105 representados la PO les ocuparon varios bienes.