Cheslor Cuthbert bateó de tercero, se fue de 4-1 y resume .302

Bateando como tercero en el line up de los Royals de Kansas City por segunda vez en su carrera, Cheslor Cuthbert terminó este miércoles con un hit en cuatro turnos frente a los Indios de Cleveland, quienes vencieron 5-3 a la tropa del nica en el cierre de la serie en el Progressive Field.

Luego de esta jornada de 4-1, con dos ponches, el promedio de Cuthbert se redujo ligeramente de .304 a .302, ahora debido a 29 hits en 96 turnos, siempre con nueve anotadas, 15 impulsadas y 25 ponches, mientras recibe cuatro bases por bolas, tras sus primeros 24 partidos jugados.

En los dos partidos en los que ha sido ubicado como tercer bate en su carrera, Cheslor tiene de 9-3 para .333. Este miércoles fue tercero y jugó la primera base, un sitio que en el que podría estar de manera más regular, ahora que volvió Hunter Dozier, lo mismo que de bateador designado.

Trevor Bauer (6-6) el lanzador ganador por los Indios, le metió ponches en sus primeros dos turnos al nica en el primero y cuarto episodios respectivamente. El primero sin tirarle y el segundo abanicando, antes de dominarlo en roletazo por el shortstop en la sexta entrada, ya con la tribu arriba 4-1 en la pizarra.

Sin embargo, frente al relevista Nick Goody, Cheslor disparó sencillo al jardín central en el octavo episodio con dos outs y abrió espacio para que actuara el cuarto bate Hunter Dozier, pero este fue “fusilado” por la vía de los strikes para la conclusión de ese episodio por los Royals.

Bauer no solo dominó a Cuthbert, sino a todos los Royals en general, al extremo de dejarlos en tres hits y una carrera en 6.2 entradas, con 12 ponches y una base, en una presentación a la altura de un lanzador estelar, quien sin embargo, ha batallado en esta temporada.

Este jueves no juegan los Royals, si no que reaparecen hasta el viernes contra los Azulejos en Toronto. El partido iniciará a las 5:07 de la tarde en el Roger Centre, donde se espera al nica de nuevo en el line up por estos Royals (28-53), que viven tiempos duros en esta temporada.