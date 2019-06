Mauro Colagreco y Mirazur: el primer chef latinoamericano en situar a su restaurante como número 1 del mundo en “The World’s 50 Best Restaurants”

Bajo el mando del chef argentino Mauro Colagreco, el restaurante francés “Mirazur” fue elegido como el mejor restaurante del mundo por la prestigiosa lista gastronómica “The World’s 50 Best Restaurants” 2019.

El argentino Colagreco, poseedor de tres estrellas Michelin, este año hizo historia al convertirse también en el primer chef latinoamericano en llegar al número 1 del ranking, que publica cada año desde 2002 la revista británica Restaurant.

Los premios ahora compiten con las famosas estrellas Michelin, si bien algunos expertos cuestionan su metodología de la lista, que se basa en la opinión de más de 1.000 expertos culinarios.

La recopilación de los 50 seleccionados revelada este martes también incluyó a siete elegidos de España, dos de Perú, dos de México, uno de Chile, uno de Argentina y uno de Colombia.

Entre los galardones destacados, además, figura el de la Mejor Cocinera del Mundo que, como ya se anunció con anterioridad, recayó en la mexicana Daniela Soto-Innes, del neoyorquino Cosme.

“Un sueño”

En la entrega de premios celebrada en Singapur, el chef argentino MAuro Colagreco, de 42 años, se mostró emocionado.

“Hemos llegado aquí por el trabajo durante todos estos años y perseguir un sueño. Nunca hemos cambiado nuestra filosofía de trabajo”, dijo el cocinero a la Agencia Efe.

Su restaurante se encuentra en el pueblo de Menton, en el la costa azul francesa, y sus platos se basan en hortalizas y flores de su propio huerto.

“Se trata de una cocina sin fronteras. No está ligada a una patria, está ligada al terruño”, señaló tras la gala.

Las reglas de The World’s 50 Best Restaurants cambiaron este año, abriendo paso a una nueva categoría llamada “Lomejor de lo mejor”, en la que los ganadores de los años previos son clasificados en el ranking entre sí y no con el resto de restaurantes que nunca llegaron a la cima.

Ello permitió que, a partir de ahora, algunos de los locales que estuvieron compitiendo en años anteriores sin lograr el primer sitio, como Mirazur -que quedó en tercer lugar en 2018-, puedan coronarse en la selección.

“Es bueno para los que hemos sido los primeros y para el resto. Así dejamos de hacer tapón los que estábamos arriba”, señaló a EFE Joan Roca, del restaurante español El Celler de Can Roca, que se colocó como número 1 en 2013 y 2015.

Además, por primera vez hubo paridad de género entre los 1.040 cocineros, críticos y viajeros gourmets seleccionadospara elegir a los mejores restaurantes del mundo.

Los mejores de Iberoamérica

En la lista dada a conocer por primera vez con un evento en Asia, de la región de Iberoamérica el país que más restaurantes elegidos entre los mejores está España con 7, tres de ellos entre los primeros 10.

Los peruanos “Central” y “Maido”, de los chefs Virgilio Martínez y Mitsuharu Tsumura, respectivamente, se destacaron también entre los 10 mejores.

De Ciudad de México se destacó “Pujol”, del chef Enrique Olvera, en el lugar 12, mientras que “Quintonil”, dirigido por Jorge Vallejo, se posicionó en el lugar 24.

Los mejores de Iberoamérica Restaurante Lugar Chef 3. Asador Etxebarri Atxondo, España Bittor Arguinzoniz 6. Central Lima, Perú Virgilio Martínez 7. Mugaritz San Sebastián, España Andoni Luis Aduriz 9. Disfrutar Barcelona, España Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch 10. Maido Lima, Perú Mitsuharu Tsumura 12. Pujol Ciudad de México, México Enrique Olvera 14. Azurmendi Larrabetzu, España Eneko Atxa 20. Tickets Barcelona, España Albert Adrià 24. Quintonil Ciudad de México, México Jorge Vallejo 26. Boragó Santiago de Chile, Chile Rodolfo Guzmán 30. Elkano Guetaria, España Aitor Arregi 32. Nerua Bilbao, España Josean Alija 34. Don Julio Buenos Aires, Argentina Pablo Jesús Rivero 39. A Casa do Porco Sao Paulo, Brasil Jefferson Rueda 42. Belcanto Lisboa, Portugal José Avillez 49. Leo Bogotá, Colombia Leonor Espinosa

