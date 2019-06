JC Ramírez aún no está listo, pasará 30 días más en Ligas Menores

JC Ramírez tendrá que esperar un poco más para volver a las Grandes Ligas. Todavía no está listo para dar ese paso. Su brazo está saludable pero lanza pitcheos sin el control suficiente para lograr impacto. Y principalmente, el mánager de los Angelinos de Anaheim, Brad Ausmus, le expresó al periodista Jeff Fletcher que decidieron extender a 30 días más el plazo del nicaragüense en Ligas Menores. “No hemos llegado al punto de evaluar la calidad de sus lanzamientos. Los informes aún han sido relacionado con la a salud”, señaló el estratega.

Existía mucha expectativa en relación al retorno del pinolero, el cual estaba programado para el 29 de junio. No obstante, hay una realidad y es que Ramírez en Triple A no ha lucido como un lanzador de otro nivel. La última salida fue como regresar al tiempo en el cual “el Cubanito” aprendía a sortear rivales y era atacado ferozmente. Solamente sobrevivió dos tercios de entradas, permitiendo cinco hits y seis carreras, todas ellas limpias. Y curiosamente solo brindó una base por bolas en esa fatídica salida, lo que indica que la pelota camina en la zona de strike, pero no necesariamente en el lugar que Ramírez decide, hay un divorcio con lo que los especialistas y bscouts llaman comando de pitcheo.

Las cifras resultan todavía más tenebrosas si se evalúa que en 17 entradas permite 17 carreras. Sin embargo, ningún lanzador encuentra la tierra prometida tan rápido después de estar más de un año fuera del beisbol y, sobretodo, recuperándose de una operación Tommy John.

Lo positivo en el caso

El no sentir molestias en lo absoluto es lo más positivo en el retorno de Ramírez. Se espera que poco a poco vaya recuperando la velocidad de sus lanzamientos, los cuales llegaban a 98 millas de forma sostenida, pero se acabó el tiempo de evaluar solamente su condición física, Ausmus dio la pauta de lo que se viene. De ahora en adelante no valen las frases: “Se está recuperando”, “Viene de la operación”, ese tiempo expiró, declarándose saludable, JC arribó al momento de mirar con ojos de halcón cada lanzamiento y salida que tenga y que se siga tomando en cuenta como una posible solución al caos total que vive el pitcheo abridor de Anaheim.