Policía investiga a padre de un niño que murió desnucado en El Rama

El padre y la madrastra de K.G.S, de seis años de edad, son investigados por la Policía como los principales sospechosos de su muerte. El pequeño tenía en su cuerpo golpes recientes y de vieja data, que hacen pensar a la familia materna del niño y a las mismas autoridades que ven el caso que puede haber mano criminal contra la víctima.

El hecho mantiene conmocionados a los vecinos de esta familia y encendió las redes sociales con condenas y demandas a las autoridades para que caiga todo el peso de la ley a los presuntos autores del atroz crimen.

Lea además: Autoridades nicaragüenses entregan a Costa Rica a cuatro supuestos miembros del Estado Islámico

La madre del menor, Erica Solís Ortega, contó que el niño ya tenía dos meses de estar con su papá Wílder Gutiérrez León. “La abuela lo llegó a prestar, el niño no se quería ir y ella lo engañó con un caballo: ‘Vamos mi niño’, lo convenció y se lo llevó, desde ese momento no lo volví a ver, hasta que me lo trajeron muerto”, manifiesta.

Denuncian maltrato

Vecinos de la vivienda donde habitaba el menor antes de su deceso señalan que tanto el padre como la madrastra lo golpeaban constantemente sin tener piedad, y que el niño solo lloraba y gritaba.

Asumen que el pequeño fallece producto de todo ese maltrato.

Lea también: La amenaza fue directa: “La orden es que te desaparezcan”. Expolicía se exilia por amenazas de muerte y asedio de la PO

De forma extraoficial, HOY conoció que las autoridades manejan de forma preliminar que la causa de muerte directa del niño fue por un trauma en el cuello o desnucamiento, pero se desconocía si fue provocado por un fuerte golpe o una caída, como tampoco se tenía una explicación para el resto de marcas en su cuerpecito.

Le puede interesar: Caso Alcàsser, el crimen con el que se construyó el “relato del terror sexual” en España

Con este caso, ya suman dos en los que se ha notado la crueldad de adultos contra menores en esta zona, pues en febrero de este año Kevin Josué Barruel, de nueve, fue asesinado por su padrastro.

Ese crimen también estremeció a los habitantes de El Rama. Kevin Josué fue semidecapitado por su padrastro Elvin Aráuz Ortega. Aráuz Ortega también lesionó con un machete a su pareja y madre del pequeño, Maritza Barruel Sequeira, de 41 años. Ese suceso ocurrió en el barrio Primavera, contiguo al puente municipal de El Rama. En el caso de K.G.S, las investigaciones están a cargo de un grupo de la guardia operativa de la Policía de El Rama.

Lea además: Autoconvocado secuestrado en Masaya por la Policía Orteguista es acusado de tráfico de armas

Estos llegaron hasta el lugar donde sucedieron los hechos para determinar las causas y circunstancias en que ocurrió la muerte del niño y si realmente fue su progenitor quien se encargó de quitarle la vida, además de valorar la participación de la madrastra. Hasta el cierre de esta edición, se supo que Wilder Gutiérrez no había sido capturado.

Exigen justicia

Según la familia materna de la víctima, Wilder Gutiérrez, presunto agresor y a quien señalan de provocar la muerte del menor, está prófugo.

Dijeron que esperaban todo el peso de la ley sobre el “desalmado padre” y contra la madrastra, si se confirma complicidad.

4

de febrero 2019: al patio de una casa vecina en la Zona Cinco de Ciudad Sandino, una madre lanzó a una bebé recién nacida. La niña fue encontrada muerta y los perros que cuidaban la casa, alertaron a los dueños de la propiedad.

18

de febrero de 2019: dos días de nacido tenía el bebé de Militina Muñoz Paguaga, de 36 años, cuando esta lanzó a la criatura hacia una letrina en la comunidad Yaraje, del municipio de Mozonte, Nueva Segovia. El bebé sobrevivió milagrosamente.

2

menores han muerto de forma violenta en El Rama. En redes sociales, pobladores manifestaron su indignación.

(Con colaboración de Sistemas de Noticias del Caribe)