Régimen orteguista revisa reforma fiscal con hermetismo

El asesor económico presidencial, Bayardo Arce Castaño, reveló que ya se está revisando la reforma a la Ley de Concertación Tributaria; sin embargo, extraoficialmente se conoció que de las 27 cámaras agremiadas en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), solo dos fueron invitadas a participar en la consulta.

“Optamos por incorporar todo lo que pudimos antes de aprobar la ley y darnos un periodo para revisarla, ahorita estamos invitando a cámaras y empresas para ver cómo les está yendo con la reforma y qué experiencia han sacado y qué aporte dan para encauzarla, porque la reforma es necesaria”, dijo Arce, sin especificar en qué consistiría dicha reforma.

Aunque en este momento se está evaluando el impacto que tuvo la reforma, LA PRENSA consultó a Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), y Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), y ambos señalaron que no fueron invitados a participar en la consulta de la reforma, pese a que son de los sectores más importantes en la economía del país.

Para Maltez, esta evaluación no tiene sentido porque el régimen está consciente del impacto que ha tenido la reforma.

“Ellos (en el Gobierno) están claros de que el consumo se ha caído, de que el comercio, la construcción y el turismo también han bajado, y también están muy claros de que al poner esos impuestos iban a debilitar más todos los ingresos del sector privado. Ahora que sucede, ellos, el Gobierno, no quieren reducir tampoco sus gastos, quieren mantener su mismo presupuesto de los años anteriores, sin tener que reducir gastos y eso es imposible por la situación que estamos viviendo”, dijo.

Lo cierto es que con la entrega a “cuentagotas” de los préstamos comprometidos de la cooperación internacional, más la aguda recesión económica y el impacto de las sanciones, el régimen de Daniel Ortega se encamina a realizar otra reforma a la Ley de Concertación Tributaria, reveló esta semana Arce Castaño durante un acto en celebración de Procompetencia.

El funcionario explicó que ya se comenzó a evaluar la reforma fiscal que entró en vigencia el 28 de febrero de este año.

Por su parte, Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), señaló que extraoficialmente saben que la recaudación con la reforma tributaria fue buena y, por lo tanto, considera que no se debe endurecer la misma.

No obstante, la semana pasada Torres dijo que la reforma todavía era insuficiente y era posible que las empresas tuvieran que aportar aún más.

País camina en medio de dificultades

Arce ve al “país caminando en medio de las dificultades” después de la crisis y la aplicación de sanciones a funcionarios y familiares del dictador Ortega.

“Estados Unidos no ha necesitado una ley como la Nica Act para imponer su voluntad y así lo hacen. No necesitaban seis meses para que le dieran un informe al Congreso si nos portábamos bien o mal, inmediatamente comenzaron a hablar con los organismos multilaterales, a presionarlos, a chantajearlos, para que nos cortaran la cooperación ya comprometida, no lo han hecho a totalidad pero lo han hecho a cuentagotas, haciendo más difícil la tarea”, expresó.

Impacto de reforma

El economista Alejandro Aráuz explica que tanto la reforma a la seguridad social como la tributaria fueron las que terminaron de colapsar la economía.

“Ahorita la degradación de la economía es constante y después este país, para poderse recuperar, va a ser muy difícil porque ha sido golpeado, más por el impacto de las dos reforma; esos fueron los medios que colapsaron más la economía, pero el corazón del colapso es la permanencia y la postura que tiene el Gobierno de no negociar de una manera ecuánime”, dijo Aráuz.