Policía Orteguista secuestra a dos ciudadanos nicaragüenses-estadounidenses

La Policía Orteguista (PO) secuestró a dos ciudadanos de nacionalidad nicaragüense-estadounidense, quienes fueron llevados al nuevo Chipote.

El empresario Alejandro Gurdián fue secuestrado esta mañana bajo la excusa de un supuesto atraso en el pago de impuestos. La PO sin mediar más palabras y sin presentar una orden de arresto, lo trasladó al Chipote.

Asimismo, Iris del Carmen Madriz Prado, de 64 años, fue secuestrada la mañana de este jueves 27 de junio en su casa de habitación en Ticuantepe, denunció su hermana María José Madriz en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

“A eso de las 11:40 de la mañana recibí una llamada telefónica diciéndome ‘hermana movete, está una gente aquí afuera (de la casa) que dicen que me llevan detenida’. Yo le dije ‘no te movás’ pero me dijo ‘me están obligando, me tengo que ir'”, relató entre lágrimas María Madriz.

La fuente expresó que recibió una segunda llamada de su hermana donde le expresó que la PO solo le daba cinco minutos para que se presentara la familiar. “Cuando yo llegué (a la casa) estaba una patrulla, dos hombres de civil en un carro rojo. Yo les hago la pregunta que qué pasa con mi hermana y me dicen ‘por haber preguntado qué pasa con su hermana ya nos la llevamos, usted no tiene por qué hacernos preguntas. Yo no pude ni abrazar ni verla porque la tenían cubierta”, manifestó.

Hasta el momento María Madriz no ha podido ver a su hermana y desconoce el motivo de su secuestro, aunque destacó que ayer también fue secuestrado el exesposo de Iris, pero sin saber las razones. “Yo lo que he atado es que a ella se la llevaron como engañada porque le dijeron que iba a corroborar una información que había dado el exmarido ella en el interrogatorio”.

Iris Madriz no se involucró en ninguna protesta social ni actividad de autoconvocados. Ella fue candidata a alcaldesa por Ciudadanos por la Libertad (CxL) en las elecciones municipales de 2017.

Ambos casos han sido expuesto a la Embajada de Estados Unidos del país para que soliciten información de los secuestrados.