Después de leer una entrevista del diario El Colombiano al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quedé totalmente perdida.

No sé si en ese momento sufrió de un “desliz freudiano”, de esos que nos traicionan, porque nos hacen decir inconscientemente lo que la conciencia no puede o no debe expresar, o no está al tanto de lo que a diario acontece en Nicaragua.

Afirma que “Ortega no es Maduro y Nicaragua no es Venezuela”. Que no es lo mismo, porque “Ortega gobierna Nicaragua, Maduro reprime Venezuela”.

Esas expresiones me hicieron sentir como si estos dos dictadores estuvieran en competencia de maldades y el señor Almagro es el juez que decide cuál de los dos lleva en su cuenta más crímenes de lesa humanidad, cuál ha cometido más violaciones a los derechos humanos y qué país llegará más pronto a la ruina económica.

¿Cómo es posible hacer comparaciones o diferencias entre dos males cuyo diagnóstico y resultado es el mismo? Dos regímenes destructivos similares, dedicados a autoalimentar ideologías arcaicas de un socialismo represivo y salvaje.

Dos crueles dictaduras cuyas diferencias son pocas:

Una de ellas es que Venezuela ya destruyó su economía. Nicaragua va por ese mismo camino pero no ha llegado. Y aquí le recuerdo al señor Almagro que en los 80 estos mismos personajes sumieron a Nicaragua en el caos y la miseria… y en Nicaragua se sufrió de hambre, de exilio, de muertes.

Otra diferencia y muy grande, son las lágrimas de las madres nicaragüenses. Según reporte de la CIDH, asesinaron a 277 nicaragüenses en el corto período de tres meses, o sea que en promedio, cada día de esos tres meses, asesinaron a tres personas. En relación al número de habitantes de cada país (aproximadamente, Nicaragua 6.2 millones y Venezuela 32 millones), las 277 vidas arrebatadas en Nicaragua equivaldría a 1,412 vidas arrebatadas en Venezuela; casi 16 muertos por día en el lapso de tres meses, cosa que, gracias a Dios, en Venezuela no ha sucedido.

¡Ay, señor Almagro!, creí que usted se había quitado la venda de su mirada, pero sus palabras lo niegan; ni Maduro es el único que reprime, ni Ortega gobierna. Ambos dictadores están matando a su pueblo: Maduro los mata de hambre y Ortega con balas. Y esa es la gran diferencia que en realidad no hace la diferencia.

La autora es escritora.