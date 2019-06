Corner of Love atiende a miles de refugiados nicaragüenses en Costa Rica

Mientras las lágrimas recorren las mejillas de la refugiada nicaragüense en Costa Rica, Jessica López, madre de tres niños, el rostro de Tanya Amador Mroczek, se comprime, al escuchar atentamente el testimonio de dolor de la joven madre, que tiene ocho meses de refugio en ese país, ubicado al sur de Nicaragua, tras salir huyendo de la represión del régimen de Daniel Ortega.

“Yo deseo estar en mi Nicaragua, pero me dio tanto horror la violencia que se vive por la policía y paramilitares que decidí venirme con mi familia. Estamos sufriendo aquí, pero agradecemos que Costa Rica haya abierto sus puertas a los nicaragüenses que sufrimos”, dijo la joven.

Jessica, es una de los miles de nicaragüenses refugiados nicaragüenses que es asistida por la organización norteamericana Corner of Love que dirige la norteamericana, Tanya Amador Mroczek y su esposo, el nicaragüense, Nelson Amador.

“Este drama de las familias nicaragüenses me comprime el corazón. Es una realidad que conmueve el alma. Estamos acá, en Costa Rica, para apoyar a los nicaragüenses que sufren. Yo amo Nicaragua y su dolor es mi dolor”, asegura Amador Mroczek, mientras atiende a decenas de refugiados.

Junto al matrimonio Amador Mroczek hay misioneros y voluntarios norteamericanos que también apoyan a la organización, dejando sus comunidades en norteamericana para asistir a los refugiados de Nicaragua.

LA PRENSA acompañó a los misioneros que atendían a centenares de refugiados en La Cruz, Costa Rica, a quienes atienden con todo respeto, cariño y entrega.

De acuerdo a Amador Mroczek, la organización atiende a los refugiados nicaragüenses desde agosto y más de 8 mil han sido atendidos hasta hoy. La organización también les paga el transporte ida y regreso para que los refugiados desde distintas ciudades y pueblos puedan llegar a La Cruz, donde funciona un edificio, donde además de atenderlos, se les brinda almuerzo antes de retornar a sus lugares donde se encuentran albergados.

“Nuestra naturaleza es cristiana, pero la hemos convertida en humanitaria debido a esa situación a este dolor con el que viven miles y miles de nicaragüenses que han huido de la violencia política en Nicaragua. Tenemos muchos misioneros y voluntarios de los Estados Unidos”, expresa por su parte, Nelson Amador, esposo de Tanya Amador Mroczek.

La organización Corner of Love, es un ministerio cristiano que desde hace 25 años ha impulsado importantes obras sociales para comunidades rurales en San Ramón, Matagalpa, enfocándose en la educación, la salud y el mejoramiento del agua potable. Sin embargo, debido a la situación de los refugiados nicaragüenses, se han traslado a Costa Rica para asistirlos con servicios de salud, medicina, alimentos, ropa, vestuarios y también les proveen de lectura bíblica.

Rostros de desesperanza

Ana Castro, otra nicaragüense refugiada, se le ve preocupada con su hija en brazos, mientras espera ser atendida, por los misioneros.

Karla Torres, originaria de Masaya, está contenta luego de recibir, medicina y alimentos por sus tres hijos. Los misioneros se esmeran y tratan con gran amabilidad a los refugiados y al momento de atenderlos oran con ellos y les dicen que deben tener siempre esperanza y confiar en Dios que vendrán tiempos mejores.

“Todo este dolor me conmueve, yo deseo ayudar siempre a los nicaragüenses. Ellos necesitan mucha ayuda, mucho amor y atención”, dice Lauren, una de las misioneras.

“Yo me siento muy agradecida por los misioneros, ellos nos ayudan con medicina, atención médica, ropa, zapatos; la verdad son nuestros ángeles. Aquí los refugiados tenemos muchas necesidades. Yo me siento muy agradecida con doña Tanya, su esposo y cada uno de los misioneros de la organización”, expresó la nicaragüense, Johanna Borges, originaria de Siuna.

La desesperación por regresar a Nicaragua

Tanya Amador Mroczek, es una mujer sensible pero también positiva. En cada testimonio de dolor que escucha del nicaragüense exiliados suele darles palabras de esperanza. Les expresa que la solución a la crisis de Nicaragua debe ser pacífica y nunca por la vía de la violencia.

“Impacta cada testimonio, son vivencias de dolor, miedo y frustración. Muchos me dicen yo quiero regresar a mi país y luchar hasta morir en mi país que seguir aquí. La angustia y el sufrimiento de mis hermanos nicaragüenses es terrible (hace pausa y llora) Yo siempre les hablo de Dios y les digo, vendrán tiempos mejores, tengan fe”, afirma Amador Mroczek, fundadora de Corner of Love.

Amador Mroczek,pidió a la comunidad internacional no olvidar a los refugiados de Nicaragua en Costa Rica. “Los niños han sufrido, este drama debe ser visto por la comunidad internacional. Hay niños que han visto morir a sus padres durante la crisis de Nicaragua; eso no es vida; eso no es lo que merece Nicaragua. Urge que la comunidad internacional vea su mirada a los refugiados nicaragüenses”, sostiene la fundadora de la organización.

De acuerdo a Amador Mroczek, la organización ha atendido desde agosto pasado a más de ocho mil nicaragüenses, pero hizo un llamado a la comunidad internacional a actuar con acciones para apoya a los refugiados que cada día aumentan en Costa Rica.

“El mundo sabe, conoce la tragedia de Nicaragua, pero es hora de que el mundo haga algo; por ejemplo, ahorita no han liberado fondos de naciones unidas, puede ser que esté equivocada, pero hasta dónde yo sé, fondos grandes no han liberado para estos refugiados ¿por qué) Esto tiene que cambiar. Yo pienso que debemos responsabilizarnos por este sufrimiento”, fue el llamado de Amador Mroczek.

La estadounidense resaltó la ayuda que le han brindado las autoridades de Costa Rica, para permitirle ayudar a los nicaragüenses.

“Y quiero agradecer el apoyo incondicional del gobierno de Costa Rica. Los costarricenses son un pueblo noble y han ayudado mucho a los refugiados de Nicaragua. Ellos saben que esto es grave lo que vive los nicaragüenses. Además, el gobierno de Costa Rica ha levantado su voz por dolor y el sufrimiento de los nicaragüenses”, afirmó Amador.

Se estima que en el contexto de la represión del régimen de Daniel Ortega, más de 50 mil nicaragüenses han huido hacia Costa Rica.

Estarán para apoyar a nicaragüenses

Tanya Amador, quien tiene una basta experiencia en proyectos sociales, sostiene que la organización continuará apoyando a los refugiados de Nicaragua.

“Ellos necesitan mucho apoyo, mucha cercanía y eso nosotros se las vamos a dar, para eso estamos acá. Este sufrimiento de los nicaragüenses debe ser atendido y nosotros estamos dando nuestra pequeña contribución. La solidaridad es ahora y reitero el mundo debe fijar su mirada y su corazón al dolor de los refugiados de Nicaragua. Todos tenemos algo que dar siempre, no podemos darles la espalda”, expresó Tanya Amador.

