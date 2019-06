Medardo Mairena denuncia que el régimen orteguista no le ha regresado su pasaporte ni cédula de identidad

El líder campesino Medardo Mairena denunció este viernes que el régimen orteguista le mantiene retenido su pasaporte y su cédula de identidad. Mairena fue excarcelado el pasado 11 de junio, mediante una autoamnistía aprobada por la dictadura en el Parlamento dominado totalmente por la administración Ortega.

Mairena estaba invitado asistir a la 49 Asamblea de Cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se desarrolló en Medellín, Colombia, sin embargo, no pudo asistir porque la Policía Orteguista (PO) no le ha regresado su pasaporte. “No me quieren regresar ni mi pasaporte ni mi cédula que está en manos de la policía orteguista desde el día que me secuestraron en el aeropuerto cuando iba hacia Estados Unidos. Lo he querido recuperar a través de mi abogada, pero tampoco así ha sido posible”, denunció.

Mairena también explicó que ha gestionado una nueva cédula y tampoco ha sido posible le hagan el procedimiento, pese a que también es un derecho que tiene como ciudadano. “Ya solicité mi cédula nueva y he ido dos veces a realizar el proceso y me la niegan con tácticas de que llegue la próxima semana y así me han tenido. Es otro derecho que me están violentando, pues, sin cédula no puedo realizar ninguna gestión de la cuál también tengo derecho como ciudadano de Nicaragua”, afirmó.

Su caso judicial sigue firme

Mairena aseguró además que la condena por terrorismo de 216 años que le aplicó un juez orteguista aún sigue firme, pese a que que excarcelado. “Mi condena sigue firme, no me ha llegado ninguna resolución absolutoria. La verdad que nunca debí estar preso, soy y seré siempre inocente. Todos los cargos que me achacó el régimen son inventos para justificar sus violaciones a los derechos humanos, producto de la represión feroz que Ortega desató en contra del pueblo de Nicaragua”, expuso.

A juicio del líder del Movimiento Campesino el régimen pretende que le avalen la autoamnistía aprobada a inicios de junio. “Eso pretende la dictadura que se le avale su autoamnistía. Jamás va pasar eso, nosotros somos inocentes, siempre, quienes tuvimos presos por exigir justicia y libertad, somos inocentes”, aclaró.

Mairena sostuvo que sigue siendo víctima de asedio por parte de militantes de la dictadura. “Los asedios contra mi continúan, los espionajes, donde vamos, qué hacemos. Es un acoso constante. No tenemos miedo, siempre actuamos de manera honesta, no tenemos nada que esconder”, denunció.