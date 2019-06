Prospecto pinolero Norchad Omier impactó en el campamento de baloncesto en Miami

Los que lo han visto, lo saben. El pinolero Norchad Omier es un diamante en bruto en baloncesto, al que deberán de pulir para sacar lo más brillante de su talento y eso es lo que apuesta el entrenador Pilín Álvarez, de la academia Miami Tropics, y quien firmó al joven para iniciar en agosto en una escuela preparatoria de Miami (Miami Preparatory School).

“Literalmente lo que me dijeron más de 15 entrenadores y además Pilín que Norchad es un ‘animal’, ese muchacho no tiene nada que hacer en Centroamérica, tiene algo que no he visto en muchos años, tiene algo especial, fuera de la cancha es un muchacho tímido y apartado, pero cuando entra es otro, es incontenible, tiene un motor, tiene pulmones, tiene salto, velocidad, fuerza, agresivo de naturaleza, ha dejado gran impresión incluso de gente que ha jugado en la NBA”, relató Wesley Savery, quien junto a amigos del baloncesto lograron que Norchad asistiera a un campamento en Estados Unidos.

Pilín Álvarez es un entrenador respetado, de origen puertorriqueño y que ha llevado a una gran cantidad de jugadores a División Uno, antesala a la NBA, adonde tiene fe jugará el nica.

“Lo que viene para Norchad es lo que él quiera, porque su potencial está fuera de este mundo. Él está bastante enfocado en llegar a División Uno y en su mente tiene una mancha grande, que es llegar a la NBA y lo demostró en el campamento de Miami”, explicó Savery.

Norchad viene el domingo a Nicaragua, irá a la preparatoria por un año, porque nunca ha estudiado en el sistema estadounidense. Luego Pilín lo ubicará en la universidad que estime conveniente. De hecho, ya tuvo ofertas de becas en el campamento.

“El campamento en el que está Norchad es para desarrollar jugadores, se trabaja en la parte física, psicológica y hay actividades para desarrollar su juego, además de trabajar su personalidad dentro y fuera de la cancha, que es clave. Solo teníamos una oportunidad para exponerlo, él lo sabía y sabía que tenía que impresionar. Van a trabajar con las pesas y lo convertirán en un alero de poder”, finalizó Savery.

“Es emocionante que Norchad tenga esa oportunidad. Es un diamante en bruto, pero ahora a él le toca poner todos esos ingredientes para completar ese rondón”, confesó Carlos Parson, delegado del IND, en Bluefields.

El MVP

Al finalizar la tarde de este viernes, Norchad recibió un trofeo por ser el Jugador Más Valioso del campamento en Miami, de parte de Álvarez.

“Este nica es un guerrero en la cancha, tremendo prospecto, con un gran futuro por delante”, escribió en su cuenta de Facebook Álvarez.

