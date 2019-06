Carlos Chavarría y Marlon López piden disculpas por sus actos de indisciplina con la Selección de Futbol

Carlos Chavarría está avergonzado por el escándalo de indisciplina en el que estuvo involucrado con la Selección de Futbol en la Copa Oro. El volante esteliano aseguró que cometió un error porque su comportimiento debió ser otro en ese momento y pidió disculpas a todos los que pudo perjudicar, pero que los hechos descritos de ese momento no son como se han relatado.

“Pido disculpa a mi familia, la afición, al seleccionador y a mis compañeros por mi comportamiento. Me equivoqué. Es la primera vez en mi carrera que me ocurre algo así. La verdad que mi comportamiento no fue el mejor, debo ser un ejemplo y no lo fui, estoy apenado porque debía estar concentrado con la Selección. Pero tengo que aclarar que no me encontraron en ningún acto de intimidad y eran huéspedes del hotel, no son prostitutas como se dijo y no pasó nada con ellas”, aseguró Chavarría desde Estados Unidos donde se encuentra previo a definir su futuro.

Chavarría indicó que su intención no es hacer más polémica del tema, sólo aclarar los hechos y reconocer su error públicamente. “Desde que tengo 15 años represento a Nicaragua, he pasado por todas las selecciones (Sub-17, Sub-20, Sub-23) y en todas he tenido un comportamiento ejemplar. Estoy apenado, no volverá a pasar y es un tema que quiero dejar atrás para seguir con mi carrera porque aún tengo mucho que aportar”.

Marlon López aseguró que no ha hecho una falta grave para ser expulsado por indisciplina de la Selección de Futbol. Desde el mismo momento del incidente que lo dejó fuera de Copa Oro junto a Chavarría y Carlos Montenegro, no entiende claramente qué pasó. “El Chino” indicó que el seleccionador Henry Duarte le pidió abandonar el grupo sin darle oportunidad de decir nada.

López habló con LA PRENSA en Costa Rica al segundo día de ser expulsado para dar su versión de los hechos y aclarar la polémica. No quiso que se publicara en ese momento para no perjudicar la concentración del grupo en la Copa Oro. “Me están juzgando injustamente. Dicen que salí del hotel, que estaba con damas de compañía, que había licor y cigarros, y no es verdad. Eso no pasó conmigo. Eso de las damas de compañía es lo que más molesta porque las personas con las que me reuní no son nada de eso, son mis amigas y las vi dentro del hotel porque eran huésped del hotel, pueden ver las cámaras o verificar lo que digo en el registro del hotel, pero no me dejaron decir una palabra”, indicó.

“Cuando jugué con el Santos (2016) conocí a una muchacha y su mamá, desde entonces hemos mantenido contacto. Se enteraron que venía a jugar aquí y me pidieron entradas, se las conseguí. En la noche se suponía que nos iban a dar tiempo libre pero no lo hicieron, tampoco yo me sentía bien porque salí reventado del partido, vomité y me sentía mal, eso me pasa a veces cuando salgo demasiado cansado. Cuper (Cupertino Borrell, médico de la Selección) lo sabe porque se lo dije”, aseguró “El Chino”.

López manifestó que sus amigas después del partido se hospedarían en la casa de un familiar, pero estaba llena y no tenía espacio para recibirlas ese día. “Por eso ellas decidieron llegar a hospedarse en el hotel y pasar la noche. Cuando el profe llegó a la habitación de ellas yo salí rápido a la puerta porque no estaba tomando alcohol con ellas ni estaba haciendo nada malo”, insistió en aclarar el tema López, quien llegó con ellas a un restaurante de comida rápida de San José donde acordamos la entrevista. “Al sacarme de la Selección y dejarme sin nada de dinero me fui con ellas a la casa del familiar de ellas donde me pasé toda la semana”.

“Nunca he tenido ningún problema de este tipo o de otro que sea grave en mi equipo y la Selección. Las personas que me conocen saben como soy. Quizás falté al verme con ellas o ir su habitación, pero eso no es grave a mi parecer. Pido disculpas al profe, mis compañeros y la afición si con eso les falté al respeto, no era mi intención ofender a nadie. Sin embargo el tema creo que no se ha manejado de la mejor manera y no deben juzgar sin antes escuchar mi versión de los hechos”, señaló López.

El otro involucrado, Carlos Montenegro, no quiso referirse al tema en este momento.