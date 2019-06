UNEH distingue a nicas que ganaron 11 preseas en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales

En medio de una ceremonia pequeña pero emotiva fueron distinguidos los nueve atletas nicaragüenses que conquistaron 11 medallas en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en Emiratos Árabes Unidos, en marzo del presente año, por parte de la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH) que se vistió de gala para recibirlos y darles un obsequio.

Y con el pecho inflado de orgullo, así fue como cada uno de los atletas caminaron al estrado para recibir su reconocimiento en medio de aplausos.

“Fue una sorpresa, me siento alegre. Nosotros somos unos ganadores y puedo seguir luchando para seguir viajando”, expresó la atleta Ana Hernández con ayuda de su mamá Aura Sánchez, quien se mostró orgullosa porque “es una alegría tener a una hija triunfadora”.

En el evento deportivo mundial, los nicas consiguieron cinco preseas de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

“Como parte de nuestra misión siempre hemos tratado de destacar los valores de las personas y es lo que nos ha llevado este reconocimiento. Los jóvenes pueden alcanzar grandes cosas en la vida, siempre y cuando tengan un propósito y perseverancia. Reconocemos el esfuerzo y perseverancia de estos atletas que nos inspiran”, explicó Yamileth Alguera, vicerrectora de la UNEH.

De los nueve atletas pinoleros, seis compitieron en la disciplina de atletismo y tres en natación.

Sugeyling Pérez (sorda) fue la única en conquistar dos metales dorados.

“No esperaba este reconocimiento, me siento feliz, orgulloso por lo que he logrado y por el apoyo de mi familia. Actualmente estoy entrenando por si me confirman si voy a los Juegos en Lima”, contó Jonathan Martínez (deficiencia intelectual).

Doble festejo

El destacado atleta paralímpico, Gabriel Cuadra Holmann también recibió un reconocimiento por su trayectoria deportiva y por apoyar a los deportistas a través del programa televisivo Rompiendo Barreras.

“La labor que nosotros hacemos como movimiento paralímpico es bien grande, todos los atletas entrenamos bien duro para poder poner en alto a Nicaragua. Me siento honrado de estar en esta actividad. Sin la familia no hay logro. Hay que abrir caminos, si no lo intentamos no vamos a lograr nada, es importante que la sociedad vea que estamos intentando salir adelante y poco a poco nos de espacios de inclusión en todos los aspectos”, indicó Gabriel, quien está a la espera de que le confirmen si competirá en los Juegos Parapanamericanos en Lima, Perú.

También

La UNEH también dio un reconocimiento a todos los miembros de la junta directiva de la Federación Deportiva del Comité Paralímpico de Nicaragua (Fedcopan) encabezada por David López, y agradeció el apoyo de los periodistas Sergio Álvarez, Fenner Mena, Iván Zavala y Rosa Membreño, del Periódico HOY y La Prensa.

