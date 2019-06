Yanquis vencen a Boston y dan espectáculo en Londres

El primer partido oficial de beisbol de Grandes Ligas en suelo europeo y específicamente en Londres, ofreció un festín para los aficionados de ambos equipos, pero en especial para los de los Yanquis de Nueva York, que se impusieron 17-13 ante sus archirrivales Medias Rojas de Boston este sábado.

Desde la primera entrada se sintió el estruendo de los bateadores de ambos conjuntos, aunque fue Aaron Hicks (6) el que se apuntó el primer cuadrangular en el viejo continente y el London Stadium, remolcados de las carreras cinco y seis.

With a crowd of 59,659, today’s #LondonSeries game was the highest attendance for a reg. season game since 9/28/03 (60,998 at Qualcomm Stadium).

h/t: @PeteAbe pic.twitter.com/FgySN08BAw

— MLB Stats (@MLBStats) 30 de junio de 2019