Álvaro Leiva denuncia conspiración del régimen para dividir y expulsarlo de la Anpdh

Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), denunció una conspiración del régimen de Daniel Ortega para expulsarlo y dividir a esa organización defensora de los derechos humanos de los nicaragüenses.

“La organización está siendo víctima de una conspiración que tiene como objetivo expulsarme de la Anpdh, pero también dividirla y esto es una total conspiración de la dictadura por el trabajo que hemos documentado sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad”, denunció Leiva, quien se encuentra asilado en Costa Rica desde mayo de 2018.

El defensor de derechos humanos aseguró que el fin del régimen, además de desestabilizar la dirección de la organización, es instrumentalizarla a su favor y lamentó que en la supusta conspiración hayan integrantes de la directiva.

Lea más en: Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de Anpdh, está en Costa Rica

“Es lamentable que tres directivos del organismo se asocien a esta conspiración y me refiero al periodista Gustavo Bermúdez Herrera, Francisco Lanza Tercero y Germán Herrera, que se han aliado al régimen al fin de poder lograr, en sus pretensiones ilegales e ilícitas, poner como instrumento para la dinastía a la Anpdh”, aseguró Leiva.

Señaló además que este intento del régimen se da cuando en los próximos días la organización emprenderá acciones legales internacionales contra los autores de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, durante el contexto de la represión estatal que se originó el año pasado.

“En los próximos días nosotros vamos a emprender acciones en función de llevar ante la justicia penal internacional a los funcionarios y al régimen que han cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones de derechos humanos en contra del pueblo de Nicaragua. Ese es el fondo de esta conspiración y de la que son parte estos ciudadanos”, refirió Leiva.

Gustavo Bermúdez, fiscal de esa organización y señalado por Leiva de conspirar en su contra, negó a LA PRENSA las acusaciones.

¿Problema interno?

“Leiva está personalizando un problema que es institucional y el problema es generado por él, porque no quiere rendir cuentas de todas las donaciones y el dinero que ha recibido y lo otro es que se llevó la institución a otro país junto con los sellos y no le pidió permiso a la junta directiva. Él se cree el dueño de la asociación y no es así, esta es una organización que está formada por una junta directiva y se debe rendir cuentas”, aseguró Bermúdez, reconocido periodista crítico del régimen Ortega-Murillo.

Leiva también denunció que Bermúdez ha organizado una asamblea para este sábado 29 de junio para nombrar una nueva directiva.

“Toda acción que hagan esos directivos asociados a la dictadura no tiene validez porque la asociación está legal con su junta directiva (actual) que vence hasta diciembre de 2019”, señaló Leiva.

Por su parte Bermúdez sostuvo que la obligación de los directivos es recomponer la dirección de la asociación y negó que hayan intereses políticos en ese objetivo.

“Leiva nos está asociando con cosas políticas y anda diciendo que le queremos quitar la asociación cuando no es así, además, no es de su propiedad”, sostuvo Bermúdez.

Al recordarle a Leiva sobre la posición dura de Bermúdez contra el régimen de Daniel Ortega en su ejercicio periodístico, éste aseguró que el partido de gobierno sabe conspirar a través de sus agentes de avanzada.

“Hay que recordar que también el Frente Sandinista tiene una quinta columna de avanzada de personas que se visten de ovejas y son lobos en su práctica y en este caso el hecho de que Gustavo Bermúdez sea un periodista que hasta el día de hoy haya mostrado una conducta anti régimen y ahora se preste al gobierno y a la voluntad de los actores políticos de esta dictadura para socavar a un organismo que está al frente de los derechos de los nicaragüenses, eso es no tener coherencia entre lo que dice y lo que se practica”, denunció Leiva.

Leiva durante la represión orteguista contra las manifestaciones pacíficas el año pasado jugó un rol importante en la defensa y la denuncia contra los derechos humanos, sobre todo, en los actos de violencia gubernamental que se dieron en Masaya.

Lea más: CIDH otorga medidas cautelares a Álvaro Leiva y al padre Edwin Román