Fallece Tyler Skaggs, lanzador de los Angelinos en Grandes Ligas

El lanzador de los Angelinos de Los Angeles, Tyler Skaggs, falleció este lunes a los 27 años, confirmaron directivos del club de las Grandes Ligas de béisbol, que no dieron a conocer las causas de su deceso.

Los Angelinos se medían en esta jornada a los Rangers de Texas, partido que fue cancelado.

Las cuasas del fallecimiento del lanzador zurdo todavía no se han dado a conocer. Skaggs hubiera cumplido 28 años el próximo 13 de julio.

Lea también: Cheslor Cuthbert se fue en blanco pero sigue sobre .300

“Con gran tristeza informamos que Tyler Skaggs falleció el día de hoy en Texas”, dijeron los Angelinos en una declaración. “Tyler ha sido, y siempre será, una parte importante de la familia de los Angelinos. Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa Carli y toda su familia durante este tiempo devastador”.

Angels statement on the passing of Tyler Skaggs. pic.twitter.com/6XA2Vu1uWV

— Los Angeles Angels (@Angels) 1 de julio de 2019