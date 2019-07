Real Estelí examina a sus nuevos extranjeros ante Águila de El Salvador

La temporada 2019-20 se han tomado muy en serio en el Real Estelí. La Liga Concacaf está a la vuelta de la esquina y pretenden trascender por primera vez. Por eso no quieren nada a medias de los jugadores, es todo o no, sobre todo de los extranjeros quienes no le dan tregua ni tiempo de espera: si no cumple la expectativa se va como el mexicano Edgar Iván “Tepa” Solís.

El Tepa llegó como uno de los principales refuerzos de la Liga Primera para esta temporada. Su currículo en México y recorrido internacional lo perfilaron como una pieza clave dentro del Tren del Norte, pero no fue así. En la primera prueba exigente, reprobó y deshicieron el contrato para traer dos nuevos elementos, que esta noche (7:00 p.m.,) serán vistos contra el Águila salvadoreño en el segundo amistosos internacional de pretemporada.

Lucio Barroca y Jesús Leal son las extranjeros que se instalaron este lunes en el campamento de pretemporada de Estelí y sobre ellos estarán sus miradas en el amistoso. Barroca, es un volante argentino de 26 años, que viene de militar en el Pérez Zeledón de la Primera División tica. Leal, un atacante mexicano de 26 años, con un currículo que llama la atención como la de su compatriota rescindido recientemente.

El Club América formó a Leal y le dio sus primeros títulos (campeón de Liga MX y Concacaf) pero no llegó a establecerse y buscó nuevos horizontes en los Cimarrones de Sinaloa desde 2015. El Tren del Norte será su primera experiencia internacional si pasa la prueba ante Águila.